عالمة مصرية تحصل على أرفع وسام مدني بكندا

حصلت الدكتورة هدى المراغى، العالمة الكندية من أصل مصري، على أرفع وسام مدنى فى كندا من الحاكم العام لكندا لإسهاماتها فى مجال التصنيع والهندسة الميكانيكية، بحسب بيان صدر أمس الجمعة.

وأفاد البيان الصادر عن الحاكم العام بالعاصمة الكندية أوتاوا، بحصول الدكتورة هدى المراغي على "وسام كندا" الشرفي، ومن المقرر أن تجرى مراسم تقلدها الوسام في وقت لاحق.

ويشار إلى أن الدكتورة هدي المراغي هي أول امرأة في تاريخ كندا تحصل على الدكتوراه في الهندسة الصناعية، وأول سيدة تتولى منصب عميد كلية الهندسة بجامعة وندسور.

وكذلك فإنها عضو بالهيئة الاستشارية العلمية لوزير الدفاع الكندي، فضلا عن أنها حاصلة على زمالة الأكاديمية الملكية السويدية لعلوم الهندسة.

وأدرجت جامعة ماكمستر الكندية اسمها ضمن صفوة ومشاهير الخريجين، وسبق أن حصلت على وسام "أونتاريو" لجهودها العلمية في مجال الهندسة.

وكذلك حصل زوجها الدكتور وجيه المراغي، مدير مركز أنظمة التصنيع الذكي في جامعة وندسور، وعضو في مجلس الاعتماد الهندسي الكندي، على وسام الشرف PEO 2020 الكندي.

وتخرجت المراغي من قسم الإنتاج بكلية الهندسة جامعة القاهرة ثم سافرت إلى كندا للحصول على شهادة الدكتوراه.