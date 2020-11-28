ضربات متوالية لترمب: محكمة ترفض الطعن بنتائج بنسلفانيا

رفضت محكمة استئناف اتحادية في الولايات المتحدة أمس الجمعة طلبا قدمته حملة الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترمب لحجب إعلان الرئيس المنتخب جو بايدن فائزا بالتصويت في ولاية بنسلفانيا الحاسمة.

ويمثل الحكم انتكاسة كبيرة أخرى لجهود ترمب الرامية لقلب نتيجة الانتخابات التي جرت في الثالث من نوفمبر/ تشرين الثاني.

وقال ستيفانوس بيباس نيابة عن لجنة مؤلفة من ثلاثة قضاة "الانتخابات الحرة النزيهة شريان الحياة لديمقراطيتنا. ومزاعم وقوع ممارسات جائرة أمر خطير. لكن وصف الانتخابات بأنها غير نزيهة لا يجعلها كذلك" مشيرا إلى أن المزاعم تفتقر إلى أدلة.

وسعت حملة ترمب ومؤيدوها لإقناع القضاء بوقوع مخالفات في الانتخابات بولايات ميشيغان وجورجيا وأريزونا ونيفادا، وجميعها كانت حاسمة في فوز بايدن.

وكانت بنسلفانيا اعتمدت في وقت سابق فوز بايدن. وينص قانون الولاية على أن الفائز بالتصويت الشعبي فيها يحصل على أصواتها في المجمع الانتخابي وعددها 20.

تعزيز فوز بايدن في ويسكونسن

وانتهت إعادة فرز الأصوات التي طالبت بها حملة ترمب في "ميلووكي"، كبرى مقاطعات ولاية ويسكونسن، بحصول الرئيس الديمقراطي المنتخب جو بايدن على المزيد من الأصوات.

فبعد إعادة فرز ما يقرب من 460 ألف صوت في ميلووكي، بات الفارق بين الاثنين 132 صوتا إضافيا لصالح بايدن. وفي المجمل حصل بايدن على 257 صوتا إضافيا مقابل 125 صوتا لترمب.

وكانت حملة ترمب طالبت بإعادة الفرز في اثنتين من أكبر مقاطعات ويسكونسن من حيث عدد السكان، وهما مقاطعتان تميلان للحزب الديمقراطي، وذلك بعدما خسر الولاية بأكثر من 20 ألف صوت.

وستتكلف حملة ترمب ثلاثة ملايين دولار نظير عملية إعادة الفرز في المقاطعتين، ومن المتوقع أن تنتهي مقاطعة "دين" من إعادة فرز الأصوات غدا الأحد.

وعلى مستوى الولايات المتحدة، فاز بايدن بانتخابات الرئاسة التي أجريت في الثالث من نوفمبر/تشرين الثاني بأغلبية 306 من أصوات المجمع الانتخابي، وهو ما يزيد كثيرا عن الأصوات اللازمة للفوز بالرئاسة وعددها 270، فيما حصل ترامب على 232 صوتا.

ويتقدم بايدن أيضا بأكثر من ستة ملايين في التصويت الشعبي.

ولا يزال من المتوقع أن تطعن حملة ترمب على النتيجة الإجمالية في ولاية ويسكونسن، لكن الوقت يمر. ومن المقرر أن تصدق الولاية على نتيجتها الرئاسية يوم الثلاثاء.