هل يشعل ترمب الحرب قبل رحيله باغتيال عالم نووي إيراني؟

يخشى من أن يتسبب مقتل العالم الإيراني محسن فخري زاده، الذي كان الغرب يشتبه منذ فترة طويلة بأنه العقل المدبر لبرنامج سري لقنبلة نووية، في تفجير مواجهة بين إيران وخصومها في الأسابيع الأخيرة من رئاسة دونالد ترمب.

وقال تقرير لرويترز، إنه سيؤدي أيضا، إلى تعقيد أي جهد يبذله الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن لإحياء الوفاق الذي كان بين طهران وواشنطن خلال رئاسة باراك أوباما.

وقُتل العالم الإيراني محسن فخري زاده، الذي يعتقد بأنه العقل المدبر لبرنامج سري لقنبلة نووية، في كمين قرب طهران أمس الجمعة، واتهمت إيران إسرائيل بالضلوع في مقتله.

وأشارت إيران بإصبع الاتهام إلى إسرائيل مع ما يتضمنه ذلك من أن الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته ترمب بارك عملية القتل.

وقال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف على تويتر إن هناك "مؤشرات خطيرة على دور إسرائيلي" ودعا الدول الغربية إلى أن "تنهي معاييرها المزدوجة المخجلة وأن تدين هذا العمل الذي هو إرهاب دولة".

Terrorists murdered an eminent Iranian scientist today. This cowardice—with serious indications of Israeli role—shows desperate warmongering of perpetrators

Iran calls on int'l community—and especially EU—to end their shameful double standards & condemn this act of state terror.

— Javad Zarif (@JZarif) November 27, 2020