بريطانيا تعتمد لقاحا مضادا لفيروس كورونا خلال أيام

ذكرت صحيفة فاينانشال تايمز، اليوم السبت، أن من المقرر أن تعتمد بريطانيا خلال أيام اللقاح المضاد لكوفيد-19، والذي طورته شركتا بيونتك وفايزر، وأن عمليات التسليم ستبدأ في غضون ساعات من إصدار الإذن بذلك.

ونقلت الصحيفة عن مصادر لم تسمها القول إن أولى عمليات التطعيم باستخدام لقاح بيونتك وفايزر قد تجري اعتبارا من السابع من ديسمبر/ كانون الأول.

وفي وقت سابق من اليوم عين بوريس جونسون رئيس وزراء بريطانيا ناظم الزهاوي وزيرا مسؤولا عن توزيع لقاح كوفيد-19. ويشغل الزهاوي، وهو من أصل عراقي، منصب وزير الدولة للأعمال.

وقالت بريطانيا في 20 نوفمبر/ تشرين الثاني إنها طلبت رسميا من الهيئة البريطانية المنظمة لقطاع الدواء تقييم مدى مناسبة لقاح كوفيد-19 الذي تطوره شركتا بيونتك وفايزر لاستخدامه في البلاد وهي أول خطوة في اتاحته خارج الولايات المتحدة.

وطلبت بريطانيا الحصول على 40 مليون جرعة من اللقاح الذي أثبتت التجارب فاعليته بنسبة 90 في المئة في الوقاية من كوفيد-19 الذي أودى بحياة أكثر من 1.4 مليون شخص في أنحاء العالم وأصاب الاقتصاد العالمي بالشلل.

كما طلبت الحكومة من الهيئة يوم الجمعة تقييم اللقاح الذي تطوره شركة أسترازينيكا للوقاية من كوفيد-19 لإمكانية طرحه في البلاد.

وطلبت الحكومة الحصول على 100 مليون جرعة من اللقاح الذي تطوره شركة أسترازينيكا وجامعة أوكسفورد وتسعى للبدء في استخدامه قبل عيد الميلاد.

وحتى مساء السبت، تجاوز عدد مصابي كورونا بالعالم، 62 مليونا و236 ألفا، توفي منهم قرابة مليون و454 ألفا، وتعافى نحو 43 مليونا، وفق موقع "ورلدوميتر".