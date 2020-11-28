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باكستان تطلب من الإمارات حل قضية "التأشيرات"

رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان (يمين) وولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد (يسار) (موافع التواصل)
رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان (يمين) وولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد (يسار) (موافع التواصل)
28/11/2020

طلبت باكستان، اليوم السبت، من الإمارات إيجاد حل لقضية تعليق الأخيرة منح التأشيرات لمواطني عدد من الدول بينها باكستان.

جاء ذلك خلال لقاء جمع وزير الخارجية الباكستاني شاه محمود قريشي مع وزيرة الدولة الإماراتية لشؤون التعاون الدولي ريم الهاشمي، على هامش اجتماع مجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي في النيجر.

ويعيش في الإمارات نحو 1.5 مليون باكستاني.

وأبلغ قريشي، الوزيرة الإماراتية، المصاعب التي تواجه مواطني بلاده بسبب قيود أبو ظبي بخصوص التأشيرة، داعيًا لحل هذه القضية بأسرع وقت ممكن.

كما تناول الجانبان العلاقات الثنائية والمصالح المشتركة للبلدين، إضافة إلى تداعيات وباء فيروس كورونا المستجد (المسبّب لمرض كوفيد-19).

يشار إلى أن الإمارات أوقفت حتى إشعار آخر منح التأشيرة إلى مواطني 13 دولة، بينها تركيا وباكستان و8 دول عربية.

ولم توضح الإمارات سبب قرارها، ولم تحدد مدة انتهاء العمل بالقرار الذي دخل حيز التنفيذ اعتبارا من 18 من نوفمبر/ تشرين الثانٍي الجاري.

المصدر : الأناضول + الجزيرة مباشر

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