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نتنياهو يلمح إلى دور إسرائيلي في اغتيال العالم الإيراني.. وترمب يدخل على الخط

العالم النووي البارز محسن فخري زادة (موافع التواصل)
العالم النووي البارز محسن فخري زادة (موافع التواصل)
27/11/2020

قالت صحيفة "يديعوت أحرنوت"، إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ألمح في تصريحات أدلى بها خلال مؤتمر صحفي الجمعة، إلى "دور إسرائيلي في اغتيال العالم الإيراني محسن فخري زادة".

ولم تقدم الصحيفة الإسرائيلية مزيدا من التفاصيل بهذا الخصوص، غير أن صحيفة "معاريف" الإسرائيلية نقلت أن "رئيس الوزراء نتنياهو صرّح في المؤتمر الصحفي بعد إعلان اغتيال العالم النووي الإيراني، قائلا: "لا أستطيع مشاركة كل ما فعلته هذا الأسبوع".

بينما نقلت قناة "كان" العبرية الرسمية، عن نتنياهو قوله خلال المؤتمر الصحفي ذاته: "أود أن أقول لكم أن هناك شيئا ما يتحرك في الشرق الأوسط، وأن أمامنا فترةٌ متوترة".

"رجل الظل"

وأفادت "يديعوت أحرنوت" بأن نتنياهو عندما خرج في مؤتمر صحفي، عام 2018، ليكشف عن ما أسماه "الأرشيف النووي السري" الإيراني، عرض صورة للعالم محسن فخري زادة.

ووصف نتنياهو، آنذاك، زادة بأنه "رجل الظل" الذي ترأس "مشروع عماد" الإيراني، الذي هدف حسب إسرائيل والغرب إلى تطوير أسلحة نووية.

وقال إن "مشروع عماد" توقف بعد عام 2003، لكن زادة لا يزال يقوم بدور رئيسي  في البرنامج النووي الإيراني، مضيفا "تذكروا هذا الاسم جيدا"، في إشارة إلى العالم النووي الإيراني.

وكانت وزارة الدفاع الإيرانية أكدت في وقت سابق، الجمعة، وفاة محسن فخري زادة متأثرا بجروحه بعد وقت وجيز من استهدافه من "عناصر إرهابية" قرب طهران.

وأفادت الوزارة في بيان أورده الموقع الإلكتروني للتلفزيون الرسمي، أن فخري زادة الذي تولى رئاسة منظمة البحث والتطوير التابعة لها، أصيب "بجروح خطرة" بعد استهداف سيارته من مهاجمين اشتبكوا مع مرافقيه.

موقع اغتيال العالم النووي الإيراني محسن فخري زادة

وعادة ما تلتزم إسرائيل الصمت الرسمي حيال عمليات خارج الحدود، أو تكشف عن تفاصيلها في وقت لاحق.

بينما رجح مراقبون، خلال الأيام الماضية، أن تقوم الولايات المتحدة بعملية ضد طهران قبيل مغادرة دونالد ترامب البيت الأبيض في 20 يناير/كانون الثاني 2021.

"نوايا عدوانية"

من جانبه قال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف إن عملية الاغتيال تحمل "مؤشرات جدية إلى دور إسرائيلي".

وكتب ظريف عبر حسابه على تويتر بعد وقت قصير من الإعلان عن مقتل العالم "قتل إرهابيون عالما بارزا اليوم. هذا العمل الجبان – مع مؤشرات جدية لدور إسرائيلي – يظهر نوايا عدوانية يائسة لدى المنفذين".

وأضاف "تدعو إيران المجتمع الدولي، لا سيما الاتحاد الأوربي، إلى الكف عن معاييره المزدوجة المعيبة وإدانة عمل إرهاب الدولة هذا".

ترمب يدخل على الخط

ويأتي اغتيال فخري زادة قبل شهرين من تسلم الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن السلطة.

ووعد بايدن بالعودة الى الدبلوماسية مع إيران، بعد انسحاب الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترمب من الاتفاق النووي الإيراني وإعادته فرض العقوبات على إيران.

وأعاد ترمب، الجمعة، نشر تغريدات تتضمن أنباء حول اغتيال فخري زادة من دون أن يعلق عليها.

واستهدفت اغتيالات خلال السنوات الماضية عددا من العلماء الإيرانيين في المجال النووي. ووجهت طهران في كل مرة أصابع الاتهام الى إسرائيل.

وتدعو إسرائيل باستمرار إلى فرض "عقوبات دولية مشددة" على إيران بسبب برنامجها النووي.

وتعهد نتنياهو في يونيو/ حزيران بكبح "العدوان" الإقليمي لطهران، مشيرا الى إيران تنتهك بشكل منهجي التزاماتها، بإخفاء المواقع وتخصيب المواد الانشطارية وغيرها من الطرق".

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات

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