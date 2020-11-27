مصر.. حبس "بلطجي" قتل سيدة حرقا لإبلاغها عنه في جريمة سابقة

أمرت محكمة مصرية بحبس "بلطجي" حرق سيدة في مدينة الإسكندرية، شمال مصر، بعد قتله سيدة حرقا، انتقاما من شهادتها ضده في جريمة سرقة سابقة.

وقالت النيابة في بيان على حسابها على موقع فيسبوك إنها أمرت بحبس المتهم أربعة أيام احتياطيا على ذمة التحقيقات، كما قررت "المحكمة المختصة استمرار حبسه خمسة عشر يوما أخرى بعدما أقر أمامها بارتكاب الواقعة".

وأضاف البيان أن المتهم قتل السيدة بعد أن سكب عليها "مادة بترولية" وأشعل النار بها قاصدا قتلها انتقاما من شهادتها ضده في واقعة سرقة ارتكبها سلفا، وذلك بعدما تمكن من الوصول إلى غرفة نومها".

وأشار إلى أن كاميرات المراقبة في "محيط مسرح الحادث" التقطت مقاطع "للمتهم حالَ شرائه المادة البترولية وتوجهه إلى مسكن المجني عليها".

وقال البيان إن المتهم "أقر خلال استجوابه في التحقيقات بارتكابه الواقعة وقصده منها قتل المجني عليها انتقاما من اتهامها إياه بارتكاب واقعة سرقة لم يثبت اتهامه فيها وأُخلي سبيله منها".

وأثار الحادث ضجة على وسائل التواصل الاجتماعي بعد أن نشر أحد أبناء السيدة، ويدعى رامي مبروك، استغاثة على صفحته على موقع فيسبوك يطالب فيها بالقصاص ممن قتل أمه.

وقال رامي إن والدته شاهدت المتهم مع أخرين وهم يقومون بسرقة شقة تعلو مسكنها، فأبلغت الشرطة. لكن النيابة أخلت سبيل المتهمين على ذمة القضية.

وأضاف رامي أن المتهم عاد لينتقم من والدته واقتحم منزلها قبل أن يقوم بسكب البنزين عليها ويشعل النار فيها ثم لاذ بالفرار.

وأشار إلى أن والدته توفيت بعد نقلها للمستشفى متأثرة بالحروق التي أصابتها.

وتساءل رامي كيف علم المتهم بأن والدته هي من أبلغت عنه، مطالبا بالقصاص لها.