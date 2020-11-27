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شاهد: باللكمات وأحشاء الخنازير.. مشادة حامية داخل برلمان

27/11/2020

ألقى مشرعون من حزب" الكومينتانغ" المعارض الرئيسي في تايوان أحشاء الخنازير وتبادلوا اللكمات مع مشرعين آخرين، اليوم الجمعة، خلال مناقشة واردات لحم الخنزير من الولايات المتحدة.

وخلال مناقشة موضوع خفض واردات لحم الخنزير من الولايات المتحدة، رشق أعضاء الحزب أحشاء الخنازير وتبادلوا اللكمات مع معارضين، أثناء محاولتهم منع رئيس الوزراء من الرد على الأسئلة، في نزاع حاد حول الموضوع.

أحشاء الحنازير متناثرة داخل البرلمان التايواني(رويترز)

ومنذ بدء جلسة البرلمان الأخيرة في منتصف سبتمبر، احتج حزب الكومينتانغ على قرار لحم الخنزير من خلال منع رئيس الوزراء "سو تشنغ شانغ" من تقديم تقارير منتظمة وتلقي الأسئلة من خلال احتلال المنصة حيث يتحدث.

وعندما بدأ سو حديثه، ألقى المشرعون من حزب الكومينتانغ أوان بها أحشاء خنازير في طريقه، وتبادل بعضهم اللكمات، في مشادة قصيرة لكنها شرسة بين مجموعة من مشرعي الكومينتانغ وحزب ب"بناء دولة تايوان" الصغير.

استيراد لحم الخنزير الأمريكي

وأعلنت الحكومة في أغسطس أنها ستسمح، اعتبارا من أول ينايركانون الثاني، باستيراد لحم الخنزير الأمريكي الذي يحتوي على مادة مضافة تعزز النعومة ولكنها محظورة في الاتحاد الأوربي والصين، وكذلك لحوم الأبقار الأمريكية أكثر من 30 أشهر من العمر.

وفي حين تم الترحيب به في واشنطن، وبإزالة عقبة أمام اتفاق التجارة الحرة الأمريكية الذي طال انتظاره لتايوان، عارض حزب الكومينتانغ بشدة القرار، مستغلا القلق العام بشأن سلامة الأغذية بعد العديد من الفضائح البارزة في السنوات الأخيرة.

البرلمان التايواني كما بدا اليوم الجمعة 27 نوفمبر(رويترز)

وأدان الحزب الديمقراطي التقدمي الحاكم الاحتجاجات، قائلا في بيان إن إلقاء أحشاء الخنازير كان هدرا للطعام ولوّث قاعة البرلمان و "مثيرا للاشمئزاز" داعيا إلى العودة إلى النقاش العقلاني.

وعززت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب دعمها لتايوان، وهو ما تضمن مبيعات أسلحة جديدة، الأمر الذي أثار قلق الصين التي تعتبر الجزيرة الديمقراطية واحدة من الأقاليم التابعة لها والتي لا حق لها في إقامة العلاقات مع الدول.

المصدر : الجزيرة مباشر + رويترز

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