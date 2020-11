شاهد: باللكمات وأحشاء الخنازير.. مشادة حامية داخل برلمان

ألقى مشرعون من حزب" الكومينتانغ" المعارض الرئيسي في تايوان أحشاء الخنازير وتبادلوا اللكمات مع مشرعين آخرين، اليوم الجمعة، خلال مناقشة واردات لحم الخنزير من الولايات المتحدة.

وخلال مناقشة موضوع خفض واردات لحم الخنزير من الولايات المتحدة، رشق أعضاء الحزب أحشاء الخنازير وتبادلوا اللكمات مع معارضين، أثناء محاولتهم منع رئيس الوزراء من الرد على الأسئلة، في نزاع حاد حول الموضوع.

ومنذ بدء جلسة البرلمان الأخيرة في منتصف سبتمبر، احتج حزب الكومينتانغ على قرار لحم الخنزير من خلال منع رئيس الوزراء "سو تشنغ شانغ" من تقديم تقارير منتظمة وتلقي الأسئلة من خلال احتلال المنصة حيث يتحدث.

وعندما بدأ سو حديثه، ألقى المشرعون من حزب الكومينتانغ أوان بها أحشاء خنازير في طريقه، وتبادل بعضهم اللكمات، في مشادة قصيرة لكنها شرسة بين مجموعة من مشرعي الكومينتانغ وحزب ب"بناء دولة تايوان" الصغير.

