روسيا توافق على إنتاج لقاحها ضد فيروس كورونا في الهند

أعلنت روسيا اليوم الجمعة موافقتها على إنتاج لقاحها "سبوتنيك في" ضد فيروس كورونا المسبب لمرض كوفيد-19 في الهند.

وقال حساب اللقاح على تويتر إن صندوق الثروة السيادية الروسي اتفق وشركة هيتيرو الهندية للمنتجات الدوائية على إنتاج أكثر من 100 مليون جرعة سنويا من لقاح (سبوتنيك في) المضاد لكوفيد-19 في الهند.

وذكر البيان أن هيتيرو وصندوق الاستثمار المباشر الروسي الذي يدعم اللقاح ويسوّقه عالميا يعتزمان البدء في إنتاج (سبوتنيك في) في الهند في بداية 2021.

وذكر البيان أن تجارب المرحلتين الثانية والثالثة جارية في الهند.

وكانت مختبرات دكتور ريدي المصنعة للأدوية قد توقعت الانتهاء من تجارب المرحلة الأخيرة مبكرا ربما في مارس/آذار 2021.

وأعلن مطورو اللقاح في وقت سابق أن سعره سيقل عن 20 دولارا للفرد الواحد في الأسواق العالمية، وأن موسكو تهدف إلى إنتاج أكثر من مليار جرعة منه في الداخل والخارج خلال العام المقبل.

وقال كيريل دميترييف رئيس صندوق الثروة السيادية الروسي إن موسكو وشركاءها الأجانب لديهم القدرة على إنتاج أكثر من مليار جرعة بداء من العام المقبل تكفي لتحصين أكثر من 500 مليون فرد.

وسيبلغ سعر اللقاح الذي ستنتجه شركتا فايزر وبيونتيك 15.5 يورو لحقنة واحدة بينما سيباع اللقاح الذي تعمل أسترازينيكا على إنتاجه في أوروبا حوالي 2.5 يورو للحقنة.

وقال الصندوق السيادي ومركز جماليا لبحوث الأوبئة والأحياء الدقيقة في وقت سابق الأسبوع الجاري إن بيانات التجارب السريرية الجديدة على 39 حالة مؤكدة و18794 مرضى تلقوا الحقنتين أثبتت أن فاعلية اللقاح تبلغ 91.4 في المئة في اليوم الثامن والعشرين وأكثر من 95 في المئة في اليوم الثاني والأربعين.

وكان بعض العلماء في الغرب انتقدوا موسكو واتهموها بالتعجل في إنتاج اللقاح.

ونفت روسيا ذلك ووصفت الاتهامات بحيل غربية قذرة لدفع الناس لرفض اللقاح فيما تعتقد أنها معركة على الشرعية والسوق.