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ترمب: سأغادر البيت الأبيض إذا تأكد فوز بايدن

الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترمب (رويترز)
الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترمب (رويترز)
27/11/2020

قال الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترمب إنه سيغادر البيت الأبيض إذا تم تأكيد فوز الرئيس المنتخب جو بايدن رسميا في الانتخابات الأمريكية، لكنه كرر أنه قد لا يقر بالهزيمة.

وعندما سئل إن كان سيغادر البيت الأبيض في حال أكد المجمع الانتخابي فوز بايدن، قال ترمب "بالتأكيد سأفعل. وأنتم تعرفون ذلك".

لكنه تابع "إذا ما فعلوا ذلك، يكونون قد ارتكبوا خطأ"، مضيفا "سيكون من الصعب جدا الإقرار بالهزيمة".

وقال ترمب تعليقا على نتيجة الانتخابات، إنها "كانت عملية تزوير هائلة" من دون تقديم أي دليل.

ووصفَ ترمب البنية التحتية لنظام التصويت الأمريكي بأنها شبيهة "بدولة من العالم الثالث".

وفي وقت سابق الخميس، كتب ترمب على تويتر "كانت هذه انتخابات مزوّرة بنسبة 100%".

وطالب ترمب أنصاره الأربعاء بالعمل على قلب نتيجة الانتخابات الرئاسية الأمريكية، مدعيا بأنه قد جرى "تزويرها" لضمان فوز بايدن.

وخاطب ترمب أنصاره الجمهوريين في بنسلفانيا في كلمة عبر الهاتف قائلا "علينا أن نقلب نتيجة الانتخابات".

وأضاف "هذه الانتخابات تم تزويرها"، مكررا بعض نظريات المؤامرة حول فوز بايدن التي سقطت في معظم المحاكم الأمريكية.

في المقابل حذر بايدن الأربعاء بأنّ الأمريكيين "لن يسمحوا" بعدم احترام نتيجة الانتخابات الرئاسية التي أجريت في 3 نوفمبر/تشرين الثاني.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات

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