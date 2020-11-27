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بعد قتلهم مدنيين في أفغانستان.. الجيش الأسترالي يطرد 13 جنديا(فيديو)

الجنرال أنجوس كامبل قائد الجيش الأسترالي(رويترز)
الجنرال أنجوس كامبل قائد الجيش الأسترالي(رويترز)
27/11/2020

أعلن الجيش الأسترالي اليوم الجمعة أنه طرد 13 جنديا بعد تقرير عن ممارسات قاموا بها في أفغانستان يمكن أن تشكل جرائم حرب.

وقال قائد الجيش الأسترالي، إنه تم إبلاغ 13 من جنود القوات الخاصة بأنهم يواجهون الطرد من الخدمة بعد صدور تقرير خلص إلى وقوع عمليات قتل مخالفة للقانون في أفغانستان.

وأوضح قائد الجيش ريك بور إن الإدارة أخطرت الجنود بفصلهم الذي سيتم خلال أسبوعين ما لم ينجحوا في تغيير القرار عبر استئنافه.

وكشف تحقيق جرى لسنوات حول سلوك الجيش الأسترالي في أفغانستان أن وحدات النخبة في القوات الخاصة "قتلت بشكل غير قانوني 39  مدنيا وسجينا أفغانيا على الأقل، ولا سيما في عمليات إعدام تعسفية كانت من شعائر تدريب المجندين الجدد.

ودعا التقرير إلى إحالة 19 شخصا على الشرطة الفدرالية الأسترالية ودفع تعويضات لأسر الضحايا، كما دعا إلى إجراء سلسلة من الإصلاحات داخل مؤسسة الجيش.

ولم يفصح التقرير، الذي أعده قاض أوكلت إليه مهمة كتابة التقرير من قبل المفتش العام للدفاع، عن هوية أي من الجنود، وقد بدأت إجراءات ربما تؤدي إلى محاكمة الجنود الحاليين والسابقين البالغ عددهم 19 جنديا.

حقائق وحشية

بعد هجمات 11 سبتمبر/أيلول 2001، نشر أكثر من 26  ألف جندي أسترالي في أفغانستان في إطار التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة لمحاربة حركة طالبان وتنظيم القاعدة ومجموعات إسلامية أخرى.

وغادرت القوات القتالية الأسترالية أفغانستان في 2013.. ومنذ ذلك الحين تنقل وسائل الإعلام الأسترالية اتهامات خطيرة للغاية ضد القوات الأسترالية من بينها قضية سجين قتل لإخلاء مقعد في مروحية أو مقتل طفل في السادسة من عمره في مداهمة منزل.

حاولت الحكومة الأسترالية التخفيف من وطأة نتائج التحقيق الذي تعهّدت نشر نسخة منقّحة منه، إذ دعا رئيس الوزراء سكوت موريسون مواطنيه لأن يستعدّوا لـ"الحقائق الصادقة والوحشية" التي سيتضمّنها.

شكلت هذه الأحداث ضربة قوية للجيش الذي يتمتع بشعبية كبيرة في أستراليا، وساهمت مشاركته في معارك بالخارج في تشكيل هوية القارة الجزيرة ككيان منفصل عن "القوة الاستعمارية البريطانية".

سعت الحكومة في البداية إلى إغلاق حسابات مبلغين عن هذه الاتهامات بينما هاجمت الشرطة الصحفيين الاستقصائيين الذين قاموا بنقلها.

كشفت القضية في عام2017  عندما نشرت قناة(إيه بي سي) العامة سلسلة تحقيقات بعنوان "ملفات أفغانية" اتهمت فيها القوات الأسترالية بقتل رجال وأطفال عُزّل في أفغانستان.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات

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