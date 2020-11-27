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انفجار نيزك في سماء البرازيل(فيديو)

انفجار نيزك فوق سماء البرازيل فور دخوله الغلاف الجوي (موافع التواصل)
انفجار نيزك فوق سماء البرازيل فور دخوله الغلاف الجوي (موافع التواصل)
27/11/2020

سجل مراقبون برازيليون، لحظة دخول نيزك إلى الغلاف الجوي، وانفجاره في سماء منطقة ريو غراندي دو سول على الحدود بين البرازيل وأورغواي.

وبحسب مدير المنطقة الجنوبية لشبكة مراقبة النيازك البرازيلية، كارلوس فرناندو يونغ، فإن النيزك دخل الغلاف الجوي للأرض على ارتفاع 103 كم وانفجر على ارتفاع 94.4 كم، خلال 1.05 ثانية فقط.

وسجل انفجار النيزك شدة سطوع قدرها -7 درجات، ويعتبر الرقم (0) هو النقطة المرجعية المحددة لقياس سطوع النيازك أثناء انفجارها، وإن الرقم السلبي يعادل سطوعا أكبر للنيزك.

وقال يونغ لموقع"جي وان" المحلي:" مع سقوط هذا النيزك الضخم، ثبت أن عام 2020، قد شهد حدوث أكبر عدد من النيازك كبيرة الحجم منذ بداية عمل المرصد في المنطقة الجنوبية في عام 2016″.

ورُصدت هذه الظاهرة من قبل مراصد "هيلر" و"جونغ" الفضائية، يوم الإثنين الماضي، في مدينة تاكوارا والتي تبعد 426.9 كم من موقع انفجار النيزك.

المصدر : الجزيرة مباشر + خدمة سند

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