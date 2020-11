اغتيال العالم النووي الإيراني فخري زادة قرب طهران (فيديو)

أكدت وزارة الدفاع الإيرانية، اليوم الجمعة، وفاة العالم النووي البارز محسن فخري زادة، بعد وقت وجيز من استهدافه من قبل "عناصر إرهابية" قرب طهران.

وأفادت الوزارة في بيان أورده الموقع الالكتروني للتلفزيون الرسمي، أن فخري زاده الذي تولى رئاسة منظمة البحث والتطوير التابعة لها، أصيب "بجروح خطرة" بعد استهداف سيارته من قبل المهاجمين واشتباكهم مع مرافقيه. وأشارت الى أنه "استشهد" في المستشفى بعدما حاول الفريق الطبي انعاشه.

وقال بيان من القوات المسلحة الإيرانية "للأسف.. لم يتمكن الفريق الطبي من إنعاشه وقبل دقائق هذا المدير والعالم حقق أعلى مراتب الشهادة بعد سنوات من الجهد والنضال".

وقال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف إن هناك مؤشرات خطيرة عن دور إسرائيلي في مقتل العالم النووي الإيراني.

Terrorists murdered an eminent Iranian scientist today. This cowardice—with serious indications of Israeli role—shows desperate warmongering of perpetrators

Iran calls on int'l community—and especially EU—to end their shameful double standards & condemn this act of state terror.

— Javad Zarif (@JZarif) November 27, 2020