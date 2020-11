إرسال النقود قد يكون مثل الصور.. عملة فيسبوك تنطلق في يناير كانون الثاني

أوردت صحيفة الفايننشال تايمز اليوم الجمعة أن عملة فيسبوك المشفرة "ليبرا" تستعد للانطلاق في يناير/ كانون الثاني، بحسب ثلاثة مصادر لم تسمها من المشاركين في المشروع.

ونقلت (الفايننشال تايمز) عن أحد المصادر أن رابطة ليبرا التي تتخذ من جنيف مقرا، والتي ستصدر عملة ليبرا وتشرف عليها، تعتزم إطلاق عملة رقمية موحدة مدعومة بالدولار.

وتسعى رابطة ليبرا، التي تضم فيسبوك ضمن أعضائها البالغ عددهم 27، للحصول على الضوء الأخضر من جهة معنية بمراقبة الأسواق في سويسرا لإصدار سلسلة من العملات المستقرة.

وتهدف الرابطة، من سعيها، للحصول على دعم جهة معنية بمراقبة الأسواق في سويسرا لإصدار سلسلة من العملات المستقرة المدعومة بعملات تقليدية معينة، إلى جانب عملة رمزية تعتمد على عملات مستقرة مربوطة بعملات تقليدية.

لكن الفايننشال تايمز قالت إنه وفق الخطة الجديدة للكيان، فإنه من المقرر طرح عملات أخرى مدعومة بعملات تقليدية في وقت لاحق.

ولم تعلق رابطة ليبرا حتى الآن على الموضوع، ولم تعط هيئة الإشراف على السوق المالية في سويسرا توضيحا أكثر مما تضمنه بيان صادر في أبريل نيسان يؤكد استلام طلب ليبرا للحصول على رخصة لإجراء المدفوعات.

والعملات المستقرة صممت من أجل تفادي الطبيعة التقلبية للعملات المشفرة مثل بتكوين، مما يجعلها نظريا أكثر ملاءمة للمدفوعات والتحويلات النقدية.

كانت فيسبوك كشفت عن خطة طموحة لإنشاء عملة رقمية ونظام مالي جديد لتحويل الطريقة التي يتحرك بها المال في جميع أنحاء العالم، وليس فقط في تطبيقاتها الخاصة.

وترغب فيس بوك في جعل إرسال واستقبال النقود حول العالم أكثر سهولة، مثل إرسال وتبادل الصور ومقاطع الفيديو والنصوص والعناصر الأخرى على منصتها وتطبيقاتها.

وتابعت فيس بوك لفترة طويلة عملة "بيتكوين" والعملات الرقمية المشفرة التي يتم تداولها، وفكرت في إمكانية طرح عملة رقمية مشفرة خاصة بها، قبل أن تعدل فكرتها وتجعل عملتها مشتركة مع شركات أخرى.

