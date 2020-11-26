البث الحي
الأخبار|الإمارات

وصول أول رحلة تجارية لـ "فلاي دبي" إلى تل أبيب(فيديو)

أول رحلة تجارية لفلاي دبي تهبط بمطار بن غوريون (موافع التواصل)
أول رحلة تجارية لفلاي دبي تهبط بمطار بن غوريون (موافع التواصل)
26/11/2020

وصلت إلى مطار بن غوريون الدولي، قرب تل أبيب، صباح اليوم الخميس، أول رحلة جوية تجارية، لشركة "فلاي دبي" الإماراتية قادمة من إمارة دبي، بعد شهرين من تطبيع العلاقات بين الإمارات وإسرائيل برعاية الولايات المتحدة.

 

وقالت وسائل إعلام إسرائيلية، إن طائرة تابعة لشركة فلاي دبي الإماراتية، وصلت إلى مطار بن غوريون قرب مدينة تل أبيب.

وكان رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في استقبال الطائرة في المطار، وأجرى مقابلة مع قناة دبي حول وصول أول رحلة تجارية من الإمارات إلى إسرائيل، وفق أوفير غندلمان متحدثه الرسمي على تويتر.

 

وسبق لشركة طيران "فلاي دبي" أن أعلنت أنها ستسير طائرتين يوميا بين دبي وتل أبيب بدءا من اليوم الخميس.

وقال غيث الغيث الرئيس التنفيذي لشركة "فلاي دبي" الحكومية في بيان آنذاك "سيساهم بدء الرحلات المنتظمة في التنمية الاقتصادية وخلق المزيد من الفرص للاستثمار وتحقيق مصالحنا".

وتابع "مع بدء الخدمات سيكون هناك خيار لزيادة إمكانية الوصول إلى دولة الإمارات العربية المتحدة وكذلك إلى المحيط الهندي والشرق الأقصى وأفريقيا مما يقلل إجمالي أوقات الرحلات بعدة ساعات".

وأعلنت شركة الاتحاد للطيران خلال وقت سابق من الشهر الجاري، أنها ستسير رحلات إلى تل أبيب بدءا من مارس/ آذار المقبل.

من جانب آخر ستقوم شركتا الطيران الاسرائيليتان "العال" و"إسرا إير" بإطلاق رحلات تجارية بين المدينتين الشهر المقبل.

 

وكان قد أعلن أوفير غندلمان في وقت سابق أن نتنياهو "سيحضر هذا الصباح مراسم الاستقبال التي ستقام في مطار بن جوريون الدولي لأول رحلة تجارية لشركة طيران إماراتية".

وأضاف المتحدث، عبر حسابه على موقع تويتر، أن "هذه هي ثمار السلام"، وكتب "أهلا وسهلا بالسياح الإماراتيين في إسرائيل! بيتنا بيتكم".

وتوصلت الإمارات وإسرائيل في 13 أغسطس/ آب الماضي، إلى اتفاق لتطبيع العلاقات بينهما تم التوقيع عليه يوم 15 سبتمبر/ أيلول الماضي في واشنطن.

بعدها أبرمت كل من الإمارات وإسرائيل جملة من اتفاقات التعاون المشترك في مجالات عدة.

وقوبل الاتفاق بتنديد فلسطيني واسع، حيث اعتبرته الفصائل والقيادة الفلسطينية، "خيانة" من الإمارات وطعنة في ظهر الشعب الفلسطيني.

المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع التواصل + وكالات

حول هذه القصة

المزيد من الأخبار

سيول وأمطار غزيرة بمناطق عدة في السعودية(فيديو)

(الجزيرة)

شاهد: " الوش الخشب" مع باكوس

(الجزيرة)

تركيا: قرار "الشيوخ" الفرنسي حول كاراباخ "سخيف"

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون(غيتي-أرشيف)

اختراق موقع قناة فضائية موالية للنظام المصري(فيديو)

اختراق موقع قناة فضائية موالية للنظام المصري (موافع التواصل)
الأكثر قراءة

من عامل نظافة مسلم إلى عضو في برلمان نيوزيلندا(فيديو)

النائب النيوزيلندي من أصل إريتري إبراهيم عمر (غيتي)

ترمب يدعو أنصاره إلى "قلب" نتيجة الانتخابات الرئاسية

الرئيس الأمريكي (المنتهية ولايته) دونالد ترمب والرئيس المنتخب جو بايدن (موافع التواصل)

بالأسماء.. مصر تتحفظ على أموال 285 شخصا بينهم إعلاميون وسياسيون معارضون

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي (رويترز)

أمريكا تفرض "كفالة" آلاف الدولارات على زائرين من دول أفريقية وأسيوية

مجموعة من المهاجرين يحاولون الوصول إلى الولايات المتحدة (رويترز)