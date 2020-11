وصول أول رحلة تجارية لـ "فلاي دبي" إلى تل أبيب(فيديو)

وصلت إلى مطار بن غوريون الدولي، قرب تل أبيب، صباح اليوم الخميس، أول رحلة جوية تجارية، لشركة "فلاي دبي" الإماراتية قادمة من إمارة دبي، بعد شهرين من تطبيع العلاقات بين الإمارات وإسرائيل برعاية الولايات المتحدة.

#Dubai–#TelAviv flight: #KhaleejTimes journalists have just landed at the Ben Gurion Airport

Vehicles carrying UAE and Israeli flags and a water cannon welcomed the inaugural @FlyDubai flight as it touched down in Tel Aviv on Thursday afternoon.@DXBMediaOffice @admediaoffice pic.twitter.com/nucCtap4hR

— Khaleej Times (@khaleejtimes) November 26, 2020