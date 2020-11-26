وصول أول رحلة تجارية لـ "فلاي دبي" إلى تل أبيب(فيديو)

وصلت إلى مطار بن غوريون الدولي، قرب تل أبيب، صباح اليوم الخميس، أول رحلة جوية تجارية، لشركة "فلاي دبي" الإماراتية قادمة من إمارة دبي، بعد شهرين من تطبيع العلاقات بين الإمارات وإسرائيل برعاية الولايات المتحدة.

#Dubai–#TelAviv flight: #KhaleejTimes journalists have just landed at the Ben Gurion Airport Vehicles carrying UAE and Israeli flags and a water cannon welcomed the inaugural @FlyDubai flight as it touched down in Tel Aviv on Thursday afternoon.@DXBMediaOffice @admediaoffice pic.twitter.com/nucCtap4hR — Khaleej Times (@khaleejtimes) November 26, 2020

وقالت وسائل إعلام إسرائيلية، إن طائرة تابعة لشركة فلاي دبي الإماراتية، وصلت إلى مطار بن غوريون قرب مدينة تل أبيب.

وكان رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في استقبال الطائرة في المطار، وأجرى مقابلة مع قناة دبي حول وصول أول رحلة تجارية من الإمارات إلى إسرائيل، وفق أوفير غندلمان متحدثه الرسمي على تويتر.

رئيس الوزراء نتنياهو يجري مقابلة مع قناة دبي حول وصول أول رحلة جوية تجارية من الإمارات ال لى إسرائيل. pic.twitter.com/SRMrpJnhqz — Ofir Gendelman (@ofirgendelman) November 26, 2020

وسبق لشركة طيران "فلاي دبي" أن أعلنت أنها ستسير طائرتين يوميا بين دبي وتل أبيب بدءا من اليوم الخميس.

وقال غيث الغيث الرئيس التنفيذي لشركة "فلاي دبي" الحكومية في بيان آنذاك "سيساهم بدء الرحلات المنتظمة في التنمية الاقتصادية وخلق المزيد من الفرص للاستثمار وتحقيق مصالحنا".

وتابع "مع بدء الخدمات سيكون هناك خيار لزيادة إمكانية الوصول إلى دولة الإمارات العربية المتحدة وكذلك إلى المحيط الهندي والشرق الأقصى وأفريقيا مما يقلل إجمالي أوقات الرحلات بعدة ساعات".

وأعلنت شركة الاتحاد للطيران خلال وقت سابق من الشهر الجاري، أنها ستسير رحلات إلى تل أبيب بدءا من مارس/ آذار المقبل.

من جانب آخر ستقوم شركتا الطيران الاسرائيليتان "العال" و"إسرا إير" بإطلاق رحلات تجارية بين المدينتين الشهر المقبل.

مرحبا الساع – العلم الاماراتي يرفرف في مطار بن غوريون الدولي ! 🇦🇪🇮🇱 تصوير: صبري قعدان pic.twitter.com/rqYIFiEwM8 — إسرائيل في الخليج (@IsraelintheGulf) November 26, 2020

أهلا وسهلا بالسياح الإماراتيين الأوائل الذين يزورون إسرائيل! pic.twitter.com/2THo1t2kgn — Ofir Gendelman (@ofirgendelman) November 26, 2020

وكان قد أعلن أوفير غندلمان في وقت سابق أن نتنياهو "سيحضر هذا الصباح مراسم الاستقبال التي ستقام في مطار بن جوريون الدولي لأول رحلة تجارية لشركة طيران إماراتية".

وأضاف المتحدث، عبر حسابه على موقع تويتر، أن "هذه هي ثمار السلام"، وكتب "أهلا وسهلا بالسياح الإماراتيين في إسرائيل! بيتنا بيتكم".

وتوصلت الإمارات وإسرائيل في 13 أغسطس/ آب الماضي، إلى اتفاق لتطبيع العلاقات بينهما تم التوقيع عليه يوم 15 سبتمبر/ أيلول الماضي في واشنطن.

بعدها أبرمت كل من الإمارات وإسرائيل جملة من اتفاقات التعاون المشترك في مجالات عدة.

وقوبل الاتفاق بتنديد فلسطيني واسع، حيث اعتبرته الفصائل والقيادة الفلسطينية، "خيانة" من الإمارات وطعنة في ظهر الشعب الفلسطيني.