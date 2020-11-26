نتنياهو: أتشرف بمشاركة الترشح لجائزة نوبل للسلام مع محمد بن زايد (فيديو)

أعرب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عن سعادته لترشيحه مع ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد لنيل جائزة نوبل للسلام.

وكتب نتنياهو على تويتر "أتشرف بمشاركة شرف الترشح لنيل جائزة نوبل للسلام مع صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد".

أتشرف بمشاركة شرف الترشح لنيل جائزة نوبل للسلام مع صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد. pic.twitter.com/RaPmLTMwAz — بنيامين نتنياهو (@Israelipm_ar) November 26, 2020

وجاءت تصريحات نتنياهو خلال استقباله أول طائرة تجارية إماراتية تصل مطار بن غوريون في تل أبيب.

وقال نتنياهو "إنها لحظة تاريخية، لأننا نرحب اليوم بأول طائرة تجارية قادمة من الإمارات، وستكون هناك العشرات من الرحلات الجوية التي ستصل من الإمارات والبحرين أسبوعيا".

وأضاف أنه يتوقع توسع دائرة التطبيع العربي مع إسرائيل، وإن بلاده ستشهد خلال الأشهر المقبلة، مزيدًا من الدول التي تنضم إلى التطبيع، مؤكدًا أن "التطبيع لا يمكن إيقافه".

قلت خلال حفل الاستقبال الذي أقيم في مطار بن غوريون على شرف أول رحلة جوية تجارية إماراتية وصلت إسرائيل: نفتت الصراع الإسرائيلي العربي لنجعله تعاونًا إسرائيليًا عربيًا، بغية صنع مستقبل جديد بل حاضر جديد. ونقوم بذلك بسرعة فائقة! pic.twitter.com/MkAbmC9pCw — بنيامين نتنياهو (@Israelipm_ar) November 26, 2020

ووصلت أول رحلة جوية تجارية تابعة لشركة "فلاي دبي" الإماراتية الخميس إلى مطار بن غوريون قادمة من دبي.

وأعلنت شركة طيران "فلاي دبي" أنها ستسيّر طائرتين يوميا بين دبي وتل أبيب بدءا من الخميس.

كما أعلنت شركة الاتحاد للطيران في وقت سابق من الشهر الجاري، أنها ستسير رحلات إلى تل أبيب بدءا من مارس/ آذار المقبل.

وقبل أيام، رشح ديفيد تريمبل، الحائز على جائزة نوبل للسلام، كل من نتنياهو ومحمد بن زايد لنيل جائزة نوبل للسلام.

وقال بيان إنها قادا الجهود التي أدت إلى توقيع اتفاق تاريخي في واشنطن لتطبيع العلاقات بين إسرائيل والإمارات، وأيضا بين إسرائيل والبحرين، في شهر سبتمبر/ أيلول الماضي.

وحصل تريمبل، وهو سياسي بارز من أيرلندا الشمالية، على جائزة نوبل للسلام عام 1998 مناصفة مع جون هيوم، لجهودهما في إيجاد حل سلمي للصراع في أيرلندا الشمالية.

ووقعت البحرين والإمارات منتصف سبتمبر/ أيلول الماضي، اتفاقيتي تطبيع مع إسرائيل، بالبيت الأبيض، وسط رفض فلسطيني واسع.

وحصل الرئيس المصري أنور السادات على جائزة نوبل للسلام مناصفة مع رئيس الوزراء الإسرائيلي الراحل مناحم بيغين عام 1978 بعد توقيع اتفاق كامب ديفيد.

كما تم منح الجائزة عام 1994 إلى كل من الزعيم الفلسطيني الراحل ياسر عرفات ورئيس الوزراء الإسرائيلي الراحل إسحق رابين والرئيس الإسرائيلي الراحل شيمون بيريز بعد التوصل لاتفاق أوسلو.