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"ميدو جابر فين" يتصدر تويتر بعد اختفاء اللاعب المصري في ظروف غامضة

لاعب نادي كليوباترا المختفي ميدو جابر (موافع التواصل)
لاعب نادي كليوباترا المختفي ميدو جابر (موافع التواصل)
26/11/2020

أفادت وسائل إعلام مصرية مساء الأربعاء باختفاء لاعب نادي كليوباترا ميدو جابر من الفندق الذي يقيم به الفريق وذلك بعد طلب شخصين مجهولين التصوير معه.

وأعلن معتز البطاوي، المشرف العام على الفريق، في مداخلة هاتفية على إحدى الفضائيات المصرية، أن جابر تعرض للاختفاء من معسكر الفريق.

وقال "ميدو جابر غير متواجد في الفندق، وتفاجئنا بذلك بعدما دخلنا غرفة الملابس، وأضاف "ميدو جابر غادر لكي يفعّل الكارت الخاص بغرفته، وكان هناك شخصين في الاستقبال طلبوا التصوير معه، ثم اصطحباه إلى الخارج، واختفى بعد ذلك منذ الساعة الثامنة مساءا، ولم يظهر حتى الآن، وهاتفه مغلق".

وتابع "طلبنا تفريغ كاميرات فندق الإقامة وقمنا بتحرير محضر".

واستنجدت والدة جابر بالمسؤولين، من خلال نفس البرنامج التلفزيوني، من أجل البحث عن نجلها وقالت "لا أعلم أين نجلي، ولا أعرف عنه شيء. قالوا إنه اختفى من الفندق، اصطحبه اثنان وبعد ذلك اختفى".

من جانبه قال توفيق جابر شقيق ميدو إنه تواصل مع لاعبي سيراميكا كليوباترا للتحقيق في اختفاء شقيقه.

وعقب الإعلان عن هذا الاختفاء الغامض تصدر وسم يحمل اسم اللاعب "ميدو جابر"، قائمة الوسوم الأعلى تداولاً في تويتر بمصر، وتساءل مغردون عن مصير اللاعب المصري مستغربين من غموض الأمر برمته.

وصباح اليوم الخميس نقلت وسائل إعلام مصرية عن مصدر أمني تأكيده بأن ما تم تداوله حول اختطاف ميدو جابر من داخل أحد الفنادق عارٍ تمامًا من الصحة جملةً وتفصيلاً.

وأوضح المصدر أنه تبين عقب الفحص تردد شخصين على اللاعب بالفندق، وأنه غادر الفندق بصحبتهما برغبته.

هذا ولم يصدر حتى الآن أي بيان من أسرة اللاعب، ولم يظهر هو للكشف عن ما حدث له.

المصدر : الجزيرة مباشر + صحف ومواقع مصرية + مواقع التواصل
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