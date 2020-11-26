"ميدو جابر فين" يتصدر تويتر بعد اختفاء اللاعب المصري في ظروف غامضة

أفادت وسائل إعلام مصرية مساء الأربعاء باختفاء لاعب نادي كليوباترا ميدو جابر من الفندق الذي يقيم به الفريق وذلك بعد طلب شخصين مجهولين التصوير معه.

وأعلن معتز البطاوي، المشرف العام على الفريق، في مداخلة هاتفية على إحدى الفضائيات المصرية، أن جابر تعرض للاختفاء من معسكر الفريق.

وقال "ميدو جابر غير متواجد في الفندق، وتفاجئنا بذلك بعدما دخلنا غرفة الملابس، وأضاف "ميدو جابر غادر لكي يفعّل الكارت الخاص بغرفته، وكان هناك شخصين في الاستقبال طلبوا التصوير معه، ثم اصطحباه إلى الخارج، واختفى بعد ذلك منذ الساعة الثامنة مساءا، ولم يظهر حتى الآن، وهاتفه مغلق".

التفاصيل الكاملة لاختفاء ميدو جابر من معسكر سيراميكا كليوباترا.. والشرطة تبحث عن اللاعب#الماتش #صدى_البلد@HHathout pic.twitter.com/oEvJt8A3yH — صدى البلد (@baladtv) November 25, 2020

وتابع "طلبنا تفريغ كاميرات فندق الإقامة وقمنا بتحرير محضر".

واستنجدت والدة جابر بالمسؤولين، من خلال نفس البرنامج التلفزيوني، من أجل البحث عن نجلها وقالت "لا أعلم أين نجلي، ولا أعرف عنه شيء. قالوا إنه اختفى من الفندق، اصطحبه اثنان وبعد ذلك اختفى".

من جانبه قال توفيق جابر شقيق ميدو إنه تواصل مع لاعبي سيراميكا كليوباترا للتحقيق في اختفاء شقيقه.

لا حول ولا قوة إلا بالله 💔

ربنا يرجعه لأهله بالسلامه يا رب #ميدو_جابر_فين https://t.co/jTxzHRPxjr — Aya Shalan 👩🏻‍⚖ (@AyaShalan4) November 26, 2020

وعقب الإعلان عن هذا الاختفاء الغامض تصدر وسم يحمل اسم اللاعب "ميدو جابر"، قائمة الوسوم الأعلى تداولاً في تويتر بمصر، وتساءل مغردون عن مصير اللاعب المصري مستغربين من غموض الأمر برمته.

وصباح اليوم الخميس نقلت وسائل إعلام مصرية عن مصدر أمني تأكيده بأن ما تم تداوله حول اختطاف ميدو جابر من داخل أحد الفنادق عارٍ تمامًا من الصحة جملةً وتفصيلاً.

وأوضح المصدر أنه تبين عقب الفحص تردد شخصين على اللاعب بالفندق، وأنه غادر الفندق بصحبتهما برغبته.

هذا ولم يصدر حتى الآن أي بيان من أسرة اللاعب، ولم يظهر هو للكشف عن ما حدث له.

انتو فاهمين ازاى واحد يتخطف من فندق الاقامة ،اكيد مليون فى المية الحكاية دى مدروسة من برة وجوه الفندق ، يعنى مفيش امن على الفندق او كاميرات المراقبة اللى بيبقى عليها ناس بتشوف اى اللى بيحصل .يعنى مشافوش مثلا #ميدو_جابر وهو بيتخدر ويتشال ويتحط فى عربيه ولا كانو عمى #ميدو_جابر_فين pic.twitter.com/uhxXJH8nwF — Amory Khalid ♥️🦅 (@amrkhalid1381) November 26, 2020

يعني ايه لاعب يتخطف من الفندق ومحدش يعرف هو فين …

فين الامن وفين الكاميرات الفندق هو كيس شيبسي علشان ميعرفوش اختفي ازاي ؟!#ميدو_جابر_فين !! pic.twitter.com/C3Yq7IIgoq — Engìì Essam (@EngiiEssam) November 26, 2020