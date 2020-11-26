شاهد: نتنياهو يستقبل أول طائرة تجارية إماراتية في مطار تل أبيب

استقبل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أول رحلة لشركة "فلاي دبي" الجوية التي وصلت مطار بن غوريون في تل أبيب (غرب)، الخميس.

وقال نتنياهو إنه يتوقع توسع دائرة التطبيع العربي مع إسرائيل، وإن بلاده ستشهد خلال الأشهر المقبلة، مزيدًا من الدول التي تنضم إلى التطبيع، مؤكدًا أن "التطبيع لا يمكن إيقافه".

وفي وقت سابق اليوم، وصلت إلى مطار بن غوريون الدولي، أول رحلة جوية تجارية، لشركة "فلاي دبي" الإماراتية قادمة من دبي.

وخلال استقباله سياحًا إماراتيين، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي "إنها لحظة تاريخية، لأننا نرحب اليوم بأول طائرة تجارية قادمة من الإمارات، وستكون هناك العشرات من الرحلات الجوية التي ستصل من الإمارات والبحرين أسبوعيًا".

قلت خلال حفل الاستقبال الذي أقيم في مطار بن غوريون على شرف أول رحلة جوية تجارية إماراتية وصلت إسرائيل: نفتت الصراع الإسرائيلي العربي لنجعله تعاونًا إسرائيليًا عربيًا، بغية صنع مستقبل جديد بل حاضر جديد. ونقوم بذلك بسرعة فائقة! pic.twitter.com/MkAbmC9pCw — بنيامين نتنياهو (@Israelipm_ar) November 26, 2020

وسبق لشركة طيران "فلاي دبي" الإعلان أنها ستسيّر طائرتين يوميًّا بين دبي وتل أبيب بدءًا من اليوم الخميس.

بدورها، أعلنت شركة الاتحاد للطيران خلال وقت سابق من الشهر الجاري، أنها ستسيّر رحلات إلى تل أبيب بدءًا من مارس/ آذار المقبل.

وتوصلت الإمارات وإسرائيل في 13 أغسطس/ آب الماضي، إلى اتفاق لتطبيع العلاقات بينهما وقعتا عليه -ومعهما البحرين- بحضور الرئيس الأمريكي (المنتهية ولايته) دونالد ترمب، 15 سبتمبر/ أيلول الماضي، في واشنطن.

وقوبل الاتفاق بتنديد فلسطيني واسع، حيث اعتبرته الفصائل والقيادة الفلسطينية، "خيانة" من الإمارات وطعنة في ظهر الشعب الفلسطيني.