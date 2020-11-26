شاهد: الأهداف المرشحة لجائزة الفيفا لأحسن هدف في 2020 (فيديو)

نشر الاتحاد الدولي لكرة القدم قائمة بالأهداف المرشحة لجائزة أفضل هدف، والمعروفة باسم جائزة بوشكاش، وذلك عن عام 2020.

وضمت القائمة 11 هدفا من منافسات الرجال والنساء.

ومن بين الأهداف التي ضمتها القائمة هدف لويس سواريز، عندما كان يلعب ضمن برشلونة الإسباني، أمام مايوركا ضمن الدوري الإسباني.

وهدف سون هيونج مين لاعب توتنهام الإنجليزي في مرمى بيرنلي ضمن منافسات الدوري المحلي.

وهدف جوردان فلورس لاعب دنداك أمام شامروك روفرز في الدوري الأيرلندي.

وهدف جورجيان دي أراسكايتا لاعب فلامينغو في مرمى سييارا ضمن منافسات الدوري البرازيلي.

وهدف أندريه بيير جيانك لاعب تايغرز المكسيكي أمام بوماز في مسابقة الدوري المحلي.

وهدف زلاتكو يونوزوفيتش لاعب سالزبورغ النمساوي في مرمى رابيد فيينا ضمن مسابقة الدوري المحلي.

وهدف ليونيل كوينيونيز لاعب ديبورتيفو ماكارا أمام يونيفيرسيداد كاتوليكا في دوري الإكوادور.

وهدف هلومفو كيكانا لاعب صن داونز أمام كيب تاون سيتي ضمن منافسات دوري جنوب أفريقيا.

وهدف شيرلي كروز لاعبة منتخب كوستاريكا في مرمى منتخب بنما ضمن منافسات التصفيات الأولمبية لمنطقة الكونكاف.

وهدف كارولين فير لاغبة مانشستر سيتي في مرمى مانشستر يونايتد في مباراة ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز للنساء.

وهدف صوفي إنجل لاعبة تشلسي في مرمى أرسنال في منافسات الدوري الإنجليزي للنساء.