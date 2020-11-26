البث الحي
الأخبار

شاهد: الأهداف المرشحة لجائزة الفيفا لأحسن هدف في 2020 (فيديو)

هدف سواريز في مايوركا (رويترز)
هدف سواريز في مايوركا (رويترز)
26/11/2020

نشر الاتحاد الدولي لكرة القدم قائمة بالأهداف المرشحة لجائزة أفضل هدف، والمعروفة باسم جائزة بوشكاش، وذلك عن عام 2020.
وضمت القائمة 11 هدفا من منافسات الرجال والنساء.

ومن بين الأهداف التي ضمتها القائمة هدف لويس سواريز، عندما كان يلعب ضمن برشلونة الإسباني، أمام مايوركا ضمن الدوري الإسباني.

وهدف سون هيونج مين لاعب توتنهام الإنجليزي في مرمى بيرنلي ضمن منافسات الدوري المحلي.

وهدف جوردان فلورس لاعب دنداك أمام شامروك روفرز في الدوري الأيرلندي.

وهدف جورجيان دي أراسكايتا لاعب فلامينغو في مرمى سييارا ضمن منافسات الدوري البرازيلي.

وهدف أندريه بيير جيانك لاعب تايغرز المكسيكي أمام بوماز في مسابقة الدوري المحلي.

وهدف زلاتكو يونوزوفيتش لاعب سالزبورغ النمساوي في مرمى رابيد فيينا ضمن مسابقة الدوري المحلي.

وهدف ليونيل كوينيونيز لاعب ديبورتيفو ماكارا أمام يونيفيرسيداد كاتوليكا في دوري الإكوادور.

وهدف هلومفو كيكانا لاعب صن داونز أمام كيب تاون سيتي ضمن منافسات دوري جنوب أفريقيا.

وهدف شيرلي كروز لاعبة منتخب كوستاريكا في مرمى منتخب بنما ضمن منافسات التصفيات الأولمبية لمنطقة الكونكاف.

وهدف كارولين فير لاغبة مانشستر سيتي في مرمى مانشستر يونايتد في مباراة ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز للنساء.

وهدف صوفي إنجل لاعبة تشلسي في مرمى أرسنال في منافسات الدوري الإنجليزي للنساء.

المصدر : موقع الفيفا

حول هذه القصة

المزيد من الأخبار

العراق والجزائر يردان على قرار منع مواطنيهما من دخول الإمارات

الإمارات تفتح أجواءها الجوية لإسرائيل وتمنع رعايا 13 دولة عربية من دخول أراضيها. (روتيرز)

ثقافة البلطجة وبلطجة المثقفين

الشافعي وفضل "المنتخب والمعين"

آلاف الباكستانيين يختبرون لقاحا صينيا ضد كورونا.. تعرف عليه

باكستان تختبر لقاحا جديدا لمواجهة خطر فيروس كورونا المستجد (روتيرز)

"حماقة جنائية".. محامي مارادونا يثير الجدل حول ظروف الوفاة ويطالب بتحقيق

أعلنت الأرجنتين الحداد العام 3 أيام على وفاة مارادونا (رويترز)
الأكثر قراءة

وزير الدفاع التركي يطالب أفغانستان بإعادة النظر في اتفاق مع الإمارات

وزير الدفاع التركي خلوصي أكار (رويترز)

أذربيجان ترد على قرار مجلس الشيوخ الفرنسي بشأن كاراباخ

جنود أذريون يرفعون علم بلادهم على مسجد بمدينة أغدام المتاخمة لإقليم ناغورني كاراباخ (روتيرز)

تركيا: قرار "الشيوخ" الفرنسي حول كاراباخ "سخيف"

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون(غيتي-أرشيف)

بحضور الشيخ تميم وأردوغان.. قطر وتركيا توقعان 10 اتفاقيات في مجالات متعددة (فيديو)

(الجزيرة)