"سمحت بدخول الصهاينة ومنعت المسلمين".. نشطاء يردون على قرار الإمارات الأخير

أثار قرار الإمارات بوقف منح تأشيرات لمواطني ١٣ دولة أغلب مواطنيها مسلمين تفاعلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي.

واستنكر نشطاء سماح الإمارات بدخول "الصهاينة" بعد مذكرة التفاهم التي وقعها مسؤولون إماراتيون في إسرائيل أواخر الشهر الماضي، ضمن جملة من الاتفاقات والتفاهمات التي جرت بعد اتفاق التطبيع بيت البلدين، بينما تمنع الآن دخول مسلمين دون تقديم أي تبرير.

بينها #تركيا و #الجزائر و #تونس…#الإمارات توقف منح تأشيرات لمواطني 13 دولة أغلبها مسلمة…

والسبب؟

أمني!

للتذكير وبعد الارتماء في أحضانهم من خلال "التطبيع"

"الإسرائيليون" يدخلون الامارات بدون تأشيرة مع إقامة حتى 90 يوما…

ولا خطر أمني منهم بحسب #بن_زايد

هي الردة على كل شيء — د. ابراهيم حمامي (@DrHamami) November 25, 2020

وفي السياق نفسه اعتبر مغردون منع الإمارات دخول اللبنانيين أراضيها قرار سياسي ونتيجة حتمية متوقعة للاتفاق الإماراتي الإسرائيلي.

وتساءل آخرون عن السبب وراء قرار الإمارات الأخير، ورجحوا أن يكون ضمن شروط إسرائيل لتوقيع اتفاق سفر مواطني الدولتين دون تأشيرة.

لماذا قررت #الامارات اليوم منع اليمنيين و بعض الجنسيات من دخول اراضيها. كم فهمت ان الامر كان ضمن شروط اسرائيل لتوقيع اتفاق سفر مواطني الدولتين بينهم البين دون الحاجة الى تاشيرة دخول. — Bassam (@laythforu9) November 25, 2020

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قال في تغريدة يوم 22 من نوفمبر/تشرين الثاني الجاري إن حكومته ستصادق على اتفاقية إعفاء الإماراتيين من وجوب الحصول على تأشيرات دخول لإسرائيل، موضحا أن الإمارات هي الدولة العربية الوحيدة التي وقعت مع إسرائيل مثل هذا الاتفاق.

وكانت وكالة رويترز نشرت الأربعاء، استنادا إلى وثيقة لمجمع أعمال حكومي، أن الإمارات علقت منح التأشيرات لمواطني 13 دولة معظمها بلدان عربية حتى إشعار آخر.

الحكومة ستصادق اليوم على اتفاقية لإعفاء الإماراتيين من وجوب الحصول على تأشيرات دخول لإسرائيل. الإمارات هي الدولة العربية الأولى التي وُقّعت معها اتفاقية مثل هذه وهذه هي خطوة مهمة ستسمح بسياحة متبادلة. هذا سيطور وسيعزز العلاقات بين البلدين والعلاقات الاقتصادية بينهما. — بنيامين نتنياهو (@Israelipm_ar) November 22, 2020

ومن بين الدول التي منعت الإمارات إصدار التأشيرات لمواطنيها: الجزائر، وتونس، ولبنان، العراق، وتركيا، وسوريا، والصومال، وباكستان، وكينيا.

ونقلت الوكالة عن مصدر، وصفته بالمطلع، أنه اتخذ هذا القرار لاعتبارات أمنية دون ذكرها.

ولم يوضح المصدر سبب هذه الاعتبارات الأمنية لكنه قال إن الحظر لفترة محدودة، وأن حاملي التأشيرات السارية لن يتضرروا من القيود الجديدة ويمكنهم دخول الإمارات.

#الإمارات بعد التطبيع مع #الصهاينة والسماح لهم بالدخول بدون تأشيرة، توقف منح التأشيرات لبلاد عربية وإسلامية منها اليمن وليبيا ولبنان والعراق والجزائر و #تونس وسوريا و #تركيا وباكستان والصومال وأفغانستان ! #التطبيع_خيانة — د. محمد الصغير (@drassagheer) November 25, 2020

الإمارات تسمح بدخول المحتلين الصهاينة الى اراضيها دون تأشيرة وتمنع التأشيرة عن مواطني ١٣ دولة عربية واسلامية بينهم لبنان.

اللهم أبدل حكام العرب بمن يخافك ويوحد كلمتهم على طاعتك بالعمل من أجل الوحدة والتحرير والتنمية والتقدم..اللهم آمين#التطبيع_خيانة — mohamad alass3ad (@MAlass3ad) November 25, 2020

رويترز: الإمارات أوقفت منح تاشيرات الدخول لمواطني 13 دولة إسلامية في وقت بإمكان الصهاينة دخولها بدون تأشيرات — د.صالح النعامي (@salehelnaami) November 25, 2020