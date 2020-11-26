البث الحي
الأخبار|مصر

وفاة الحقوقي المصري حافظ أبو سعدة

حافظ أبو سعدة (موافع التواصل)
حافظ أبو سعدة (موافع التواصل)
26/11/2020

توفي، الخميس، المحامي حافظ أبو سعدة، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان (غير حكومية)، متأثرًا بإصابته بفيروس كورونا المستجد، عن  55 عامًا.

جاء ذلك في تدوينة نشرتها زوجته المحامية رئيسة المركز المصري لحقوق المرأة (غير حكومي)، نهاد أبو القمصان، في صفحتها الشخصية عبر فيسبوك.

وكتبت زوجته "الدكتور حافظ أبو سعدة المحامي والمناضل الحقوقي، لبى نداء ربه. إنا لله وإنا إليه راجعون. ادعوا له وادعوا لنا".

 

 

وكانت وسائل إعلام مصرية، قد أعلنت قبل أيام إصابة أبو سعدة بكورونا، ونُقل إلى أحد المستشفيات لتلقى العلاج. وقال حينها إن صحته جيدة ويتماثل للشفاء.

وأبو سعدة سياسي مصري، وناشط في مجال حقوق الإنسان، ويرأس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان (أولى المنظمات غير الحكومية بمصر)، وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان (رسمي).​​​​​​​

وأبو سعدة صاحب تصريح شهير عام 2014، قال فيه إن فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة "جاء وفق معايير دولية".

وأضاف أن "المركز القومي لحقوق الإنسان وثق بالأرقام ما حدث في فض اعتصام رابعة، قد سجّل اعتداءات المعتصمين والإخوان في مختلف المحافظات"، مشدّدًا على أن "الإخوان بدأوا بإطلاق النيران على الشرطة في فض اعتصام رابعة، وسقط 632 فردًا في فض رابعة، نظرًا لاستخدام المعتصمين الأسلحة في مواجهة قوات الأمن المكلفة بفض الاعتصام".

وخلال زيارته لسجن العقرب قبل أعوام، قال أبو سعدة إنه "لا توجد شكاوى من المسجونين على الإطلاق، ولم يتحدث أحد عن تعذيبٍ أو إساءة معاملة".

المصدر : الأناضول + الجزيرة مباشر + مواقع التواصل

حول هذه القصة

المزيد من الأخبار

مصر.. حبس "بلطجي" قتل سيدة حرقا لإبلاغها عنه في جريمة سابقة

توفيت السيدة متأثرة بالحروق التي أصابتها (أرشيفية)

ليبرمان يزعم: حماس طورت صواريخ كروز وقنابل عنقودية

وزير الدفاع الإسرائيلي السابق أفيغدور ليبرمان

فرنسا.. سجن إمام مسجد 18 شهرا

وزير الداخلية الفرنسي جيرالد ديرمانين (روتيرز)

نتنياهو: أتشرف بمشاركة الترشح لجائزة نوبل للسلام مع محمد بن زايد (فيديو)

رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو (يمين) وولي عهد أبوظبي محمد بن زايد (الجزيرة)
الأكثر قراءة

وزير الدفاع التركي يطالب أفغانستان بإعادة النظر في اتفاق مع الإمارات

وزير الدفاع التركي خلوصي أكار (رويترز)

أذربيجان ترد على قرار مجلس الشيوخ الفرنسي بشأن كاراباخ

جنود أذريون يرفعون علم بلادهم على مسجد بمدينة أغدام المتاخمة لإقليم ناغورني كاراباخ (روتيرز)

تركيا: قرار "الشيوخ" الفرنسي حول كاراباخ "سخيف"

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون(غيتي-أرشيف)

العراق والجزائر يردان على قرار منع مواطنيهما من دخول الإمارات

الإمارات تفتح أجواءها الجوية لإسرائيل وتمنع رعايا 13 دولة عربية من دخول أراضيها. (روتيرز)