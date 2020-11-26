تقرير: الكونغرس دفع تسوية 850 ألف دولار لمسلمين فصلهم تعسفيا

كشفت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية أن الكونغرس دفع تسوية قيمتها 850 ألف دولار لخمسة موظفين أمريكيين مسلمين فصلوا من أعمالهم؛ بسبب دينهم وأصولهم الأسيوية.

وذكرت الصحيفة أن المبلغ دفع لخمسة أمريكيين من أصول باكستانية أنهيت عقودهم بادعاءات جائرة أثناء خدمتهم كخبراء فنيين في مكاتب أعضاء مجلس النواب.

وأضافت أن المبلغ كشف عنه مؤخرا، في أول قضية يدفع فيها الكونغرس مثل هذا المبلغ الكبير في قضية لها علاقة بالعنصرية.

وبحسب التقرير، فإنه فُتح تحقيق عام 2016 ضد 5 موظفين مسلمين عملوا كخبراء فنيين بدوام جزئي لحوالي 30 نائبًا ديمقراطيًا في مجلس النواب، الذي كان تحت سيطرة الجمهوريين في ذلك الوقت، بزعم شراء معدات غير مناسبة.

وأثناء استمرار التحقيق الإداري، سربت أخبار لوسائل إعلام يمينية متطرفة، أن ثمة اتهامات بالتجسس بحق الموظفين وألغى الكونغرس على إثر ذلك عقودهم في عام 2017.

وتابعت الصحيفة أنه عندما صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترمب خلال اجتماعه مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في هلسنكي عام 2018 أن "الموظفين الباكستانيين في الكونغرس" قد يكونون مسؤولين عن سرقة رسائل البريد الإلكتروني من المسؤولين الديمقراطيين، أصبح الموظفون المعنيون هدفًا مباحًا، بحسب التقرير.

وأشارت الصحيفة أن الموظفين قالوا إن التهديدات والمضايقات ضدهم زادت بشكل كبير بعد تصريحات ترمب، وبعد انتهاء التحقيقات التي فتحت بحقهم دون العثور على أي دليل ملموس ضدهم، رفعوا دعوى قضائية ضد أعضاء في الكونغرس، لتعرضهم للتمييز السياسي والعرقي والديني.

وذكر التقرير أنه خلال نظر القضية، جرى التوصل إلى اتفاق في يناير/كانون الثاني الماضي بين محامي الموظفين ورئيس اللجنة الإدارية بمجلس النواب، زوي لوفغرين، وأنه بناء على ذلك تم دفع التسوية المذكورة للموظفين الخمسة.