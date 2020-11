تزايدت وتيرته بسبب قيود كورونا.. النساء يطالبن بوضع حد للعنف المنزلي

أحيت نساء حول العالم "اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة" وسلطن الضوء على مدى مساهمة إجراءات العزل العام التي فرضت لاحتواء جائحة كورونا في تفاقم هذه الظاهرة.

وقالت الأمم المتحدة إن كل أنواع العنف الذي تتعرض له النساء والفتيات، خاصة العنف المنزلي، تزايد منذ بدء انتشار جائحة فيروس كورونا.

وأوضحت" أن أماكن الإيواء امتلأت لأقصى طاقتها وشهدت خطوط المساعدة الهاتفية في بعض المناطق زيادة في الاتصالات وصلت لخمسة أمثال.

It's International Day to End Violence against Women.

Whoever needs to hear this today:

We hear you. We see you.

We believe you.

You’re not alone. 🧡#orangetheworld #16Days #GenerationEquality pic.twitter.com/ZIT0GGOfK8

— UN Women (@UN_Women) November 25, 2020