ترمب يدعو أنصاره إلى "قلب" نتيجة الانتخابات الرئاسية

طالب الرئيس الأمريكي دونالد ترمب أنصاره، الأربعاء، بالعمل على قلب نتيجة الانتخابات الرئاسية الأمريكية، مدعيًّا أنه قد جرى "تزويرها" لضمان فوز المرشح الديموقراطي جو بايدن.

وخاطب ترمب أنصاره الجمهوريين بولاية بنسلفانيا، في كلمة عبر الهاتف، قائلًا "علينا أن نقلب نتيجة الانتخابات".

وأضاف "هذه الانتخابات جرى تزويرها"، مكررًا بعض نظريات المؤامرة حول فوز بايدن التي سقطت في معظم المحاكم الأمريكية.

في حين، حذر الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، الأربعاء، من أنّ الأمريكيين "لن يسمحوا" بعدم احترام نتيجة الانتخابات الرئاسية التي أقيمت في 3 نوفمبر/ تشرين ثانٍ الجاري.

وقال في كلمة ألقاها في مدينته ويلمينغتون لمناسبة عيد الشكر "أعتقد أنّ هذا الموسم البائس من الانقسام والشيطنة سيفسح المجال أمام سنة مشرقة".

وأضاف "لدينا انتخابات حرّة ونزيهة، وبعد ذلك نحن نحترم النتائج"، لافتًا إلى أنّ "مواطني هذه الأمة وقوانين البلد لن تسمح بشيء آخر".

وتأكد فوز جو بايدن رسميًّا، الثلاثاء، في ولاية بنسلفانيا، ما وجه ضربة جديدة لترمب، بعدما تأكد فوز الرئيس المنتخب في ولاية ميشيغان، الأحد.

وغرد الحاكم الديمقراطي لولاية بنسلفانيا، توم وولف، الثلاثاء، على تويتر قائلًا إن مسؤولة الانتخابات في الولاية كاثرين بوكفار "أكدت النتائج اليوم"، موضحًا أنه وقع في ضوء ذلك الوثيقة التي تؤكد فوز بايدن ونائبة الرئيس المنتخب كامالا هاريس في الولاية الواقعة شمال شرقي الولايات المتحدة، والتي تضم عشرين صوتا من المجمع الانتخابي.

ويأتي هذا بُعيد تأكيد فوز بايدن في ولاية ميشيغان، الإثنين، والتي تضم 16 من الناخبين الكبار.

ومارس ترمب وحلفاؤه في الأيام الأخيرة ضغوطًا كثيفة على الجمهوريين في ميشيغان آملين في تأخير هذا التأكيد من دون جدوى.

ويعد تأكيد النتائج من جانب سلطات الولايات أمرًا روتينيًّا بعد كل انتخابات.