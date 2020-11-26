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سيول وأمطار غزيرة بمناطق عدة في السعودية(فيديو)

26/11/2020

شهدت عدة مناطق بالمملكة العربية السعودية اليوم الخميس هطل أمطار غزيرة وصلت حد السيول في بعض الأماكن، مما أدى إلى غرق العديد من الطرق.

وأظهرت صور ومقاطع فيديو انتشرت عبر مواقع التواصل تعطل حركة السير وغرق الكثير من المركبات شمالي جدة.

وكانت قد توقعت الأرصاد الجوية أن تتعرض 10 مناطق في المملكة، بدءا من أمس الأربعاء وحتى الأحد المقبل، لانقلابات جوية شديدة.

ومن بين تلك المناطق التي ستكون عرضة لهطل أمطار غزيرة ورياح شديدة السرعة: المدينة المنورة ومكة المكرمة وعسير وجازان والقصيم والرياض وحائط والحدود الشمالية والمنطقة الشرقية.

وحذر الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة الجميع بأخذ الحيطة والحذر والابتعاد عن بطون الأودية ومجاري السيول، بعد هطل أمطار من متوسطة إلى غزيرة على محافظة  اليوم.

وكانت وكالة الأنباء السعودية قد نشرت تنبيها بخصوص هطل أمطار رعدية على محافظتي الطائف ومسيان مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وشبه انعدام في الرؤية، ويستمر هذا التنبيه إلى الثامنة من مساء اليوم.

المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع التواصل
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