مكافأة للعثور على متسببين بوفاة مهاجرين مسلمين في أمريكا

رصدت جمعية إسلامية في الولايات المتحدة الأمريكية، مكافأة 50 ألف دولار، لمن يدلي بمعلومات حول أشخاص يُعتقد أنهم أشعلوا حريقًا أدى إلى مصرع مهاجرين مسلمين، في ولاية كولورادو.

وأفاد بيان صادر عن مجلس كولورادو للعلاقات الإسلامية الأمريكية، أن الحريق الذي وقع في أغسطس/آب الماضي، أودى بحياة 5 مهاجرين مسلمين قدموا من السنغال، بينهم رضيع وطفلان.

Subhanallah An entire Black Muslim family was murdered in a possible Anti-Muslim hate crime in Denver, Colorado USA on August 5th.BlackLivesMatter, #Islamophobia, #USMuslim Three in Masks Sought in Denver House Fire That Killed Five https://t.co/x3WhxGdA7P

