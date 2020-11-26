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مكافأة للعثور على متسببين بوفاة مهاجرين مسلمين في أمريكا

فتيات مسلمات ينبذن العنصرية في الولايات المتحدة (رويترز ـ أرشيف)
فتيات مسلمات ينبذن العنصرية في الولايات المتحدة (رويترز ـ أرشيف)
25/11/2020

رصدت جمعية إسلامية في الولايات المتحدة الأمريكية، مكافأة 50 ألف دولار، لمن يدلي بمعلومات حول أشخاص يُعتقد أنهم أشعلوا حريقًا أدى إلى مصرع مهاجرين مسلمين، في ولاية كولورادو.

وأفاد بيان صادر عن مجلس كولورادو للعلاقات الإسلامية الأمريكية، أن الحريق الذي وقع في أغسطس/آب الماضي، أودى بحياة 5 مهاجرين مسلمين قدموا من السنغال، بينهم رضيع وطفلان.

وقالت كريستا كول، رئيسة مجلس كولورادو للعلاقات الإسلامية الأمريكية، إنهم رصدوا مع جمعية أخرى لمكافحة الجرائم، مكافأة بقيمة 50 ألف دولار، لمن يدلي بمعلومات حول مفتعلي الحريق.

وطالبت من يملكون معلومات عن مفتعلي الحريق، بإعلام السلطات للقبض عليهم، مبيّنة أن الجريمة التي اقترفوها تندرج ضمن نطاق جرائم الكراهية.

وفي 5 أغسطس الماضي، شهدت منطقةGreen Valley Ranch بولاية كولورادو، اندلاع حريق أودى بحياة 5 مهاجرين مسلمين قدموا من السنغال إلى الولايات المتحدة، فيما أصيب 3 آخرون، إثر قفزهم من نافذة المنزل الذي تعرض للحريق.

وأظهرت مشاهد كاميرات المراقبة المحيطة بمكان الحادث، فرار 3 أشخاص على متن سيارة، فور اندلاع الحريق.

المصدر : الأناضول + الجزيرة مباشر

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