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أعمارهم 13 و14 عاما.. فرنسا تتهم 4 طلاب إضافيين بالمشاركة في قتل صامويل باتي

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في تأبين صامويل باتي (رويترز)
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في تأبين صامويل باتي (رويترز)
26/11/2020

اتهم القضاء الفرنسي، الخميس، 4 طلاب إضافيين في قضية مقتل معلم التاريخ صامويل باتي، في أكتوبر/ تشرين أول الماضي.

وأعلنت السلطات الفرنسية، أن المتهمين الجدد ثلاثة منهم يواجهون تهمة "التواطؤ في عملية اغتيال إرهابية"، بينما يواجه الرابع تهمة "الوشاية المغرضة".

وتتراوح أعمار الثلاثة المتهمين بـ"التواطؤ في عملية اغتيال إرهابية" بين 13 و14 عامًا.

ونقلت قناة "فرانس 24" عن مصدر قضائي ـ لم تسمه ـ أن هؤلاء الطلاب "يشتبه في أنهم أرشدوا المهاجر الروسي الشيشاني إلى الضحية أمام مدرستهم".

أما القاصر الرابع، فابنة الشخص الذي كان وراء حملة كراهية ضد باتي عبر الإنترنت، ووجهت إليها تهمة "الوشاية المغرضة"، حسب المصدر ذاته.

وسبق واتهمت السلطات الفرنسية طالبين اثنين بـ" التواطؤ في عملية اغتيال إرهابية" بعيد وقوع الحادثة.

وفي 16 أكتوبرتشرين الثاني، أعلنت الشرطة الفرنسية أنها قتلت بالرصاص رجلا قالت إنه شيشاني (18 عامًا) قتل باتي (47 عامًا) إثر عرضه على تلاميذه رسوما كاريكاتيرية مسيئة للنبي محمد، في مدرسة بإحدى ضواحي العاصمة باريس.

وشهدت فرنسا خلال الأيام الماضية، نشر رسوم مسيئة لخاتم الأنبياء،عليه الصلاة والسلام على واجهات بعض المباني، بالتزامن مع تصريحات للرئيس الفرنسي مانويل ماكرون شدد فيها على عدم تخليه عن ذلك، بدعوى حرية التعبير.

وأثارت الرسوم المسيئة وتصريحات ماكرون بشأنها موجة غضب في أنحاء العالم الإسلامي، أُطلقت على إثرها في معظم الدول الإسلامية والعربية حملات مقاطعة للمنتجات والبضائع الفرنسية.

المصدر : الأناضول + الجزيرة مباشر

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