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وفاة الأسطورة مارادونا والأرجنتين تعلن الحداد

توفي مارادونا بعد أزمة قلبية (رويترز)
توفي مارادونا بعد أزمة قلبية (رويترز)
25/11/2020

أعلن الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم، اليوم الأربعاء، وفاة النجم دييجو أرماندو مارادونا عن عمر 60 عاما.

وقال محامي مارادونا إن أسطورة كرة القدم الأرجنتيني توفي متأثرا بأزمة قلبية.

وأعلن رئيس الأرجنتين ألبرتو فرنانديز الحداد العام لثلاثة أيام بعد وفاة مارادونا.

وغادر مارادونا، الذي قاد الأرجنتين للتتويج بكأس العالم 1986، المستشفى يوم 11 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري وانتقل إلى مركز تأهيل لعلاجه من إدمان الكحوليات.

وخضع لاعب برشلونة ونابولي وبوكا جونيورز السابق لجراحة طارئة هذا الشهر لعلاج تجمع دموي على المخ.

وبقي مارادونا في المستشفى لفترة أطول من المتوقع بسبب أعراض الانسحاب نتيجة انقطاعه المفاجئ عن تناول الكحوليات.

المصدر : وكالات
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