وفاة الأسطورة مارادونا والأرجنتين تعلن الحداد

أعلن الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم، اليوم الأربعاء، وفاة النجم دييجو أرماندو مارادونا عن عمر 60 عاما.

وقال محامي مارادونا إن أسطورة كرة القدم الأرجنتيني توفي متأثرا بأزمة قلبية.

وأعلن رئيس الأرجنتين ألبرتو فرنانديز الحداد العام لثلاثة أيام بعد وفاة مارادونا.

وغادر مارادونا، الذي قاد الأرجنتين للتتويج بكأس العالم 1986، المستشفى يوم 11 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري وانتقل إلى مركز تأهيل لعلاجه من إدمان الكحوليات.

وخضع لاعب برشلونة ونابولي وبوكا جونيورز السابق لجراحة طارئة هذا الشهر لعلاج تجمع دموي على المخ.

Easily the greatest of all time.

So good, he won the World Cup on his own in an era when defenders would try and break his legs with every opportunity.

An absolute genius.#Maradona

— 19*World Champ19n’s Main Stand Ultras 🌍⭐* (@MainStandULTRAS) November 25, 2020