وسط تجاهل للإجراءات الاحترازية.. مصر تتأهب لموجة ثانية من جائحة كورونا

قالت وكالة رويترز إن المتاجر والمقاهي ووسائل النقل في مصر تكتظ بالمتسوقين والرواد والركاب، وإن العاصمة القاهرة تضج بالحركة والحياة، بينما يتجاهل كثيرون قواعد التباعد الاجتماعي واستخدام الكمامات.

وأشارت رويترز إلى وجود حالة من الرفض على نطاق واسع للتحذيرات الرسمية من موجة ثانية من فيروس كورونا.

وانحسرت الموجة الأولى من مرض كوفيد-19 في مصر في أشهر الصيف، وجرى تخفيف القيود المفروضة على الحركة تدريجيا.

ونجت البلاد، التي يزيد سكانها عن 100 مليون نسمة، فيما يبدو حتى هذه اللحظة من الزيادات الهائلة التي تحدث في الدول الأوربية.

ولا توضح الإصابات المعلنة بشكل رسمي، سوى جزء من الصورة بسبب محدودية الاختبارات وعدم الاعتداد بنتائج الاختبارات الخاصة.

ومع ذلك ارتفعت الإصابات بشكل طفيف في الأيام الأخيرة وبلغت حوالي 350 إصابة يوميا، مما دفع الحكومة إلى التشديد مرة أخرى على ضرورة استخدام الكمامة والالتزام بقواعد التباعد الاجتماعي.

أحد الأفراح التي أقيمت بمدينة قويسنا بالمنوفية دون مراعاة للإجراءات الاحترازية

معركة شاقة تنتظرهم

وقال علاء عادل، وهو مهندس يبلغ من العمر 26 عاما كان يشتري كمامة في وسط القاهرة بعد أن نسي كمامته في المنزل "‏بصراحة الناس لابساها (الكمامة) عشان (بسبب) خايفين من الغرامات والمخالفات بس (فقط).. كل واحد حاطط الكمامة في جيبه وساعة الظابط (الضابط) لما يعدي (يمر) ولا (أو) في أي كمين يلبسوها ‏لكن الناس من جواها مش قلقانة من الموضوع دا".

ولم يتسن الوصول إلى وزارة الصحة المصرية للحصول على تعليق بشأن تطبيق إرشادات التباعد الاجتماعي وغيرها من الإجراءات الوقائية.

وفي مارس /آذار، أُغلقت المطارات والفنادق ومراكز التسوق والمقاهي، مما أصاب قطاعي السياحة والفنادق الحيويين بالشلل. ولا تزال بعض القيود مفروضة على ساعات العمل والطاقة الاستيعابية.

وردت مصر ببرنامج تحفيز بقيمة 100 مليار جنيه مصري (6.4 مليار دولار) لدعم اقتصادها الذي تمثل العمالة غير الرسمية القسم الأكبر من العاملين فيه.

اكتظاظ المواصلات العامة بالركاب في القاهرة

وفي مقهى بحي المقطم في القاهرة، يبدو الإشغال أقل بكثير من الطبيعي، لكن نصف الزبائن فقط هم الذين يستخدمون الكمامات ولا يتبع أي منهم قواعد التباعد الاجتماعي.

وقال محمد صبري صاحب المقهى إنه ليس بمقدوره تغيير هذا الوضع.

وأضاف "مفيش حد ملتزم اوي إنهم يبعدوا عن بعض.. متر والكلام دا.. تلاقي أربعة أنفار على ترابيزة واحدة، خمسة أنفار على ترابيزة واحدة.. بس هم قاعدين يتكلموا في شغل مينفعش اقول لهم ابعدوا عن بعض".

ومضى قائلا إن الفقراء لا يهتمون بهذه الأشياء و"الناس يعيشون يوما بيوم".

ورغم التهديد بفرض غرامة قيمتها 4000 جنيه مصري (255 دولارا) عقوبة في حالة عدم الالتزام بالقواعد، لا يزال كثيرون في المتاجر والمصالح العامة والحافلات وعربات المترو بلا كمامات.

وقال محمد محمود (45 عاما) وهو موظف حكومي، وأحد الزبائن القلائل الذين يستخدمون الكمامة في مقهى بوسط القاهرة "‏إلى حد ما في ناس كتير ملتزمة وفي ناس غير ملتزمة مش عارف ليه… مع إن المرض خطير ‏المفروض يلتزموا.. لكن معظم الناس مش حاطة الموضوع في دماغها ومش مقدرة خطورة المرض".

وأعلنت الحكومة عن تسجيل 113742 إصابة بالمرض، بينها 6573 حالات وفاة، وتعافي 102103 حالة.