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هدية الوداع من ترمب.. نتنياهو يعد جاسوسا إسرائيليا سابقا في أمريكا بحياة رغدة (فيديو)

نتنياهو يعد بولارد الجاسوس السابق في أمريكا بحياة رغدة (رويترز)
نتنياهو يعد بولارد الجاسوس السابق في أمريكا بحياة رغدة (رويترز)
25/11/2020

وعد رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو الأمريكي جوناثان بولارد، الذي قضى 30 عاما في السجون الأمريكية لتجسسه لحساب إسرائيل، بترحاب حار وحياة رغدة في إسرائيل.

وقال نتنياهو في مقطع فيديو يصور جزءا من اتصال هاتفي مع بولارد "نحن في انتظارك بذراعين مفتوحتين حتى رغم فيروس كورونا، وسوف تستمع بالحضن الحقيقي للشعب الإسرائيلي".

وألقي القبض على بولارد، وهو محلل معلومات سابق في سلاح البحرية الأمريكية، في عام 1985 خارج السفارة الإسرائيلية في واشنطن التي أبعدته بينما كان يطلب اللجوء عندما أطبق عليه رجال إنفاذ القانون، وصدر الحكم على بولارد بالسجن مدى الحياة في عام 1987.

الأمريكي جوناثان بولارد تجسس لصالح إسرائيل(رويترز)

هدية الوداع من ترمب

يوم الاثنين، انتهت القيود التي فرضت على بولارد عندما أطلق سراحه بشروط عام 2015.. وقال بولارد (66 عاما) إنه وزوجته سيذهبان إلى إسرائيل للعيش فيها لكن لم يُحدد موعدٌ لسفرهما.

وقال نتنياهو لبولارد الذي تعاني زوجته من المرض "يجب أن تنعم الآن بالحياة الرغدة.. وبإمكاننا أن نعتني بإستر بأحسن علاج طبي في العالم".

وبينما كان بولارد المولود في تكساس في السجن منحته إسرائيل جنسيتها، ولوقت طويل ضغطت إسرائيل من أجل الإفراج عنه لكن عدة رؤساء أمريكيين لم يستجيبوا لضغوطها.

وأقرّ بولارد بالذنب في عام 1986 في تهمة التآمر من أجل التجسس، وذلك بتزويد إسرائيليين بمئات الوثائق السرية التي حصل عليها من عمله في مخابرات البحرية مقابل آلاف لدولارات.

ويرى البعض أن قرار وزارة العدل الأمريكية عدم إعادة فرض أي قيود على تنقلات بولارد هو هدية الوداع لإسرائيل من إدارة الرئيس دونالد ترمب.

المصدر : رويترز

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