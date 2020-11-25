مقتل العشرات في اصطدام بين شاحنة وحافلة في البرازيل (فيديو)

قتل 37 شخصا على الأقل وجرح 15 آخرون، الأربعاء، إثر اصطدام بين شاحنة وحافلة في ولاية ساو باولو، جنوب شرق البرازيل.

وقالت الشرطة العسكرية إن الحافلة، التي كانت تقل موظفين في مصنع نسيج، اصطدمت بالشاحنة بقوة لأسباب لا تزال غير معروفة، قبيل الساعة السابعة صباحا بالتوقيت المحلي قرب مدينة تاغاي في الولاية.

ACIDENTE ENTRE ÔNIBUS E CAMINHÃO DEIXA DEZENAS DE MORTOS E FERIDOS NO INTERIOR DE SP – Acidente entre um ônibus e um caminhão provocou 41 mortes e deixou vários feridos na manhã desta quarta-feira (25) em #Taguai, no interior de #SaoPaulo. As causas estão sendo investigadas. pic.twitter.com/M8zZl5K9uX — Explora Digital (@exploradigital_) November 25, 2020

وتواصلت عمليات الإغاثة في ساعات الظهر. وقال ناطق باسم الشرطة العسكرية "نعرف أن هناك قتلى في السيارات المحطمة لكن لا نعلم عددهم".

وتحدثت تقارير أولية عن سقوط 32 قتيلا، لكن الصحافة المحلية أشارت إلى أن 53 شخصا كانوا موجودين في الحافلة كما أن سائق الشاحنة نجا من الحادثة.

وأضاف المصدر "عندما وصل أفراد الشرطة إلى موقع الحادث، كانت الجثث في كل مكان، لم يكن ممكنا تحديد ما إذا كان هؤلاء من ركاب الشاحنة أو الحافلة".

وذكرت معلومات أولية أن سائق الحافلة فقد السيطرة على مركبته.

وفتحت السلطات تحقيقا لمعرفة أسباب الحادثة.