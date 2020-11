مقتل العشرات في اصطدام بين شاحنة وحافلة في البرازيل (فيديو)

قتل 37 شخصا على الأقل وجرح 15 آخرون، الأربعاء، إثر اصطدام بين شاحنة وحافلة في ولاية ساو باولو، جنوب شرق البرازيل.

وقالت الشرطة العسكرية إن الحافلة، التي كانت تقل موظفين في مصنع نسيج، اصطدمت بالشاحنة بقوة لأسباب لا تزال غير معروفة، قبيل الساعة السابعة صباحا بالتوقيت المحلي قرب مدينة تاغاي في الولاية.

ACIDENTE ENTRE ÔNIBUS E CAMINHÃO DEIXA DEZENAS DE MORTOS E FERIDOS NO INTERIOR DE SP – Acidente entre um ônibus e um caminhão provocou 41 mortes e deixou vários feridos na manhã desta quarta-feira (25) em #Taguai , no interior de #SaoPaulo . As causas estão sendo investigadas. pic.twitter.com/M8zZl5K9uX

وتواصلت عمليات الإغاثة في ساعات الظهر. وقال ناطق باسم الشرطة العسكرية "نعرف أن هناك قتلى في السيارات المحطمة لكن لا نعلم عددهم".

وتحدثت تقارير أولية عن سقوط 32 قتيلا، لكن الصحافة المحلية أشارت إلى أن 53 شخصا كانوا موجودين في الحافلة كما أن سائق الشاحنة نجا من الحادثة.

#Breaking

🇧🇷🚊💥🚛☠️ At least 40 killed in #Brazil after bus and truck collide#SaoPaulo #SãoPaulo #Taguaí #BusCrash #Video

📝*Kali Yuga's NOTE: Actualy 41 as of now

👉 https://t.co/VfGCvxJFfm@NewsKali pic.twitter.com/1ulFtyJIUD

— 🔴 Kali Yuga | Apocalyptic News (@NewsKali) November 25, 2020