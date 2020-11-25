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الأخبار|البرازيل

مقتل العشرات في اصطدام بين شاحنة وحافلة في البرازيل (فيديو)

(تويتر)
(تويتر)
25/11/2020

قتل 37 شخصا على الأقل وجرح 15 آخرون، الأربعاء، إثر اصطدام بين شاحنة وحافلة في ولاية ساو باولو، جنوب شرق البرازيل.

وقالت الشرطة العسكرية إن الحافلة، التي كانت تقل موظفين في مصنع نسيج، اصطدمت بالشاحنة بقوة لأسباب لا تزال غير معروفة، قبيل الساعة السابعة صباحا بالتوقيت المحلي قرب مدينة تاغاي في الولاية.

وتواصلت عمليات الإغاثة في ساعات الظهر. وقال ناطق باسم الشرطة العسكرية "نعرف أن هناك قتلى في السيارات المحطمة لكن لا نعلم عددهم".

وتحدثت تقارير أولية عن سقوط 32 قتيلا، لكن الصحافة المحلية أشارت إلى أن 53 شخصا كانوا موجودين في الحافلة كما أن سائق الشاحنة نجا من الحادثة.

وأضاف المصدر "عندما وصل أفراد الشرطة إلى موقع الحادث، كانت الجثث في كل مكان، لم يكن ممكنا تحديد ما إذا كان هؤلاء من ركاب الشاحنة أو الحافلة".

وذكرت معلومات أولية أن سائق الحافلة فقد السيطرة على مركبته.

وفتحت السلطات تحقيقا لمعرفة أسباب الحادثة.

المصدر : الفرنسية + مواقع التواصل الاجتماعي
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