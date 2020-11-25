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"أنتم قتلة أطفال ومسنين".. رجل يصدم بسيارته بوابة مقر ميركل (فيديو)

25/11/2020

صدم رجل (54 عامًا) بسيارته، صباح الأربعاء، بوابة المستشارية الألمانية في برلين قبل اعتقاله ، وفق ما أعلنت الشرطة، ولم يتسبب اصطدام السيارة -وهي من نوع فولكسفاغن خضراء اللون- بأضرار في المكان بوسط العاصمة الألمانية.

ودُوّنت على السيارة بطلاء أبيض شعارات تدعو إلى وقف "سياسة العولمة"، وأخرى تقول "أنتم قتلة أطفال ومسنين"، وحاليًا تستجوب الشرطة الرجل.

ولحقت أضرار طفيفة بالسيارة بعدما منعت تقدمها عوائق مخصصة لمنع حصول أي اعتداء بالسيارة على مقر المستشارية، التي تشغلها المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل منذ 15 عامًا.

وقال المتحدث باسم الشرطة تيلو كابليتس: "نحاول حاليا استبيان إن كان الأمر يتعلق بحالة نفسية أو دوافع أخرى"، مضيفًا أنه لا يمكن فقط سوى تكهن "إن كانت الواقعة عملًا رمزيًا أو إن كان الغرض منها يجذب الانتباه".

وأوضح المتحدث باسم الشرطة أن الرجل قاد سيارته "بسرعة منخفضة للغاية، بحيث لم يحدث سوى ضرر ضئيل للغاية للبوابة والسيارة"، مشيرًا إلى أنه لم يكن هناك أيّ تهديد للمستشارة ميركل أو أشخاص آخرين في المبنى.

وقال كابليتس إن الشرطة ستستجوب السائق، مضيفًا أن الرجل صرّح بشيء عن فعتله، مشيرًا إلى أن الشرطة ستقرر كيفية المضي قدمًا في التحقيق معه.

 

وارتكب السائق الذي اصطدم، الأربعاء، ببوابة ديوان المستشارية في برلين واقعة مماثلة للغاية في عام 2014 في مقر حكومة ببرلين، حسبما علمت وكالة الأنباء الألمانية من مصادر تحقيق، ولم تؤكد الشرطة ذلك حتى الآن.

وفي فبراير/ شباط 2014، صدم الرجل سيارته في سياج المستشارية، وتبين صور من الحادث في ذلك الحين سيارته التي تحمل ملصقات سياسية موجهة ضد تغير المناخ؛ فعلى أحد جوانب السيارة كُتبت كلمات تعبّر عن الحب، وفي ذلك الوقت ألقت الشرطة القبض على الرجل.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات

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