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شاهد: أرمن يطلبون مساعدة جنود أذريين ليتمكنوا من إخلاء منازلهم

جندي أذري وجندي من قوات حفظ السلام الروسية عند نقطة تفتيش في ضواحي مدينة شوشة (رويترز)
جندي أذري وجندي من قوات حفظ السلام الروسية عند نقطة تفتيش في ضواحي مدينة شوشة (رويترز)
25/11/2020

قام جنود من الجيش الأذري بمساعدة السكان الأرمن، الذين تم توطينهم في مناطق بإقليم كاراباخ، أثناء خروجهم منها.

ويواصل جنود ومدنيون أرمن مغادرة المناطق الأذرية وفقا لاتفاقية وقف إطلاق النار التي تم توقيعها بين أذربيجان وأرمينيا.

ورغم أن بعض السكان الأرمن أقدموا على حرق منازل ومنشآت عامة قبيل مغادرتهم المنطقة، فإن جنودا أذريين يقدمون المساعدة للمدنيين لدى مغادرتهم.

وأظهرت مقاطع نشرت على وسائل التواصل الاجتماعي، قيام مدنيين أرمن بطلب المساعدة من الجنود الأذريين ليتمكنوا من إخلاء منازلهم في الوقت المحدد.

وتوجه أحد ضباط الجيش الأذري بالقول لمدنيين أرمن "يمكنكم البقاء هنا مواطنينَ أذريين، ويمكنكم المغادرة إن أردتم".

وأضاف "لن يسيء أحد معاملتكم. لقد ساعدناكم من قبل، وودعناكم باحترام".

ويظهر المقطع تأييد الأرمن لما قاله الضابط الأذري، مقدمين له الشكر.

وفي 27 سبتمبر/ أيلول الماضي، أطلق الجيش الأذري عملية في إقليم  كاراباخ. وبعد معارك ضارية استمرت لنحو 4 أسابيع، أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في 10 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، توصل أذربيجان وأرمينيا إلى اتفاق لوقف إطلاق النار، ينص على استعادة أذربيجان قبل نهاية العام الحالي السيطرة على محافظات كانت تحت سيطرة أرمينيا.

المصدر : الأناضول + مواقع التواصل

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