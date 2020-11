سعرها 10 آلاف دولار.. اليابان تكافح فيروس كورونا بالأقنعة الفاخرة (فيديو)

مع انتشار فيروس كورونا المستجد حول العالم، ومع التوصية المشددة بضرورة ارتداء أقنعة الوجه، للوقاية من المرض والحد من انتشاره، تسارعت المصانع حول العالم لإنتاج كميات كبيرة من هذه الأقنعة.

غير أن البعض ومنهم خبراء الموضة، ذهبوا بعيدا في صنع هذه الأقنعة، فكانت الأقنعة الذهبية والمرصعة بالمجوهرات والأقمشة الفاخرة والألوان المزركشة وولجت الموضة إلى هذا المجال وطغت عليه.

وفي اليابان، عمل مخططو الموضة، على ابتكار قناع بمواصفات فاخرة لمن أراد الحماية من الفيروس وفي نفس الوقت الحفاظ على" مكانته الاجتماعية" فكانت الأقنعة المصنوعة من اللؤلؤ والذهب.

وتكافح اليابان فيروس كورونا بأقنعة فاخرة تبلغ قيمة بعضها أكثر من مليون ين ياباني، حيث يمكن لراسمي الموضة اليابانيين الآن الحماية من فيروس كورونا بأسلوب فاخر بأقنعة مزينة بالألماس واللؤلؤ مقابل مليون ين (9600 دولار) لكل منها.

وبدأت سلسلة "Mask.com " في بيع الأقنعة المصنوعة يدويا الأسبوع الماضي، بهدف تشجيع الناس وتحفيز المبيعات في صناعة الأزياء التي عانت من الكساد بسبب انتشار فيروس كورونا.

وتم تصنيع أقنعة من الألماس مزين بماسة 0.7 قيراط وأكثر من 300 قطعة من كريستال سواروفسكي، بينما يحتوي قناع اللؤلؤ على حوالي 330 لؤلؤة أكويا يابانية.

عير أن بعض رواد المحل الذين زاروا المتجر في طوكيو، أبدوا خشيتهم من أن هذه الأقنعة لن تكون متناسبة مع الملابس التي يرتدونها، نسبة لأنها فاخرة ومصنوعة من مواد ثمينة وغالية الثمن.

قالت ميتسو كانيكو البالغة من العمر 66 عاما "إذا ارتديت أحد أقنعة الوجه هذه، يجب أن أرتدي أزياء مناسبة تلائمها.. لذا أعتقد أنه أمر محرج بعض الشيء ارتداء مثل هذه الملابس مع تلك الأقنعة الفاخرة".

وحتى اليوم الأربعاء لم يتم شراء أي من هذه الأقنعة الفاخرة بعد، لكنها لا تزال بعيدة عن الأقنعة الباهظة الثمن في العالم، منها قناع بقيمة 1.5 مليون دولار مصنوع من 250 جراما من الذهب عيار 18 قيراط صممه صائغ إسرائيلي.

Serious COVID-19 patients in Tokyo highest since May 17

https://t.co/czZJALAC5Z

— The Japan Times (@japantimes) November 25, 2020