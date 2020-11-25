سعرها 10 آلاف دولار.. اليابان تكافح فيروس كورونا بالأقنعة الفاخرة (فيديو)

مع انتشار فيروس كورونا المستجد حول العالم، ومع التوصية المشددة بضرورة ارتداء أقنعة الوجه، للوقاية من المرض والحد من انتشاره، تسارعت المصانع حول العالم لإنتاج كميات كبيرة من هذه الأقنعة.

غير أن البعض ومنهم خبراء الموضة، ذهبوا بعيدا في صنع هذه الأقنعة، فكانت الأقنعة الذهبية والمرصعة بالمجوهرات والأقمشة الفاخرة والألوان المزركشة وولجت الموضة إلى هذا المجال وطغت عليه.

وفي اليابان، عمل مخططو الموضة، على ابتكار قناع بمواصفات فاخرة لمن أراد الحماية من الفيروس وفي نفس الوقت الحفاظ على" مكانته الاجتماعية" فكانت الأقنعة المصنوعة من اللؤلؤ والذهب.

وتكافح اليابان فيروس كورونا بأقنعة فاخرة تبلغ قيمة بعضها أكثر من مليون ين ياباني، حيث يمكن لراسمي الموضة اليابانيين الآن الحماية من فيروس كورونا بأسلوب فاخر بأقنعة مزينة بالألماس واللؤلؤ مقابل مليون ين (9600 دولار) لكل منها.

قناع ياباني فاخر من اللؤلؤ والألماس (رويترز)

وبدأت سلسلة "Mask.com " في بيع الأقنعة المصنوعة يدويا الأسبوع الماضي، بهدف تشجيع الناس وتحفيز المبيعات في صناعة الأزياء التي عانت من الكساد بسبب انتشار فيروس كورونا.

وتم تصنيع أقنعة من الألماس مزين بماسة 0.7 قيراط وأكثر من 300 قطعة من كريستال سواروفسكي، بينما يحتوي قناع اللؤلؤ على حوالي 330 لؤلؤة أكويا يابانية.

عير أن بعض رواد المحل الذين زاروا المتجر في طوكيو، أبدوا خشيتهم من أن هذه الأقنعة لن تكون متناسبة مع الملابس التي يرتدونها، نسبة لأنها فاخرة ومصنوعة من مواد ثمينة وغالية الثمن.

زبونات في المتجر.. بحث لاختيار القناع المناسب (رويترز)

قالت ميتسو كانيكو البالغة من العمر 66 عاما "إذا ارتديت أحد أقنعة الوجه هذه، يجب أن أرتدي أزياء مناسبة تلائمها.. لذا أعتقد أنه أمر محرج بعض الشيء ارتداء مثل هذه الملابس مع تلك الأقنعة الفاخرة".

وحتى اليوم الأربعاء لم يتم شراء أي من هذه الأقنعة الفاخرة بعد، لكنها لا تزال بعيدة عن الأقنعة الباهظة الثمن في العالم، منها قناع بقيمة 1.5 مليون دولار مصنوع من 250 جراما من الذهب عيار 18 قيراط صممه صائغ إسرائيلي.

Serious COVID-19 patients in Tokyo highest since May 17

https://t.co/czZJALAC5Z — The Japan Times (@japantimes) November 25, 2020

كورونا في اليابان

من ناحية أخرى، قال خبراء في اليابان إن حالات الإصابة بفيروس كورونا تتزايد في هوكايدو ومناطق حول أوساكا وناجويا، محذرين من أن ارتفاع حالات الاصابة قد يؤثر سلبا على النظام الصحي في البلاد.

وذكرت تقارير اليوم الأربعاء أنه من المقرر أن تطلب حكومة العاصمة اليابانية طوكيو من الحانات والمطاعم الإغلاق مبكرا، لاحتواء تفشي فيروس كورونا، الذي يتفشى سريعا في العاصمة.

يذكر أنه تم فرض إجراءات مماثلة في طوكيو منذ ستة أشهر، عندما أعلنت الحكومة المركزية حالة الطوارئ العامة.

كانت اليابان قد سجلت أكثر من 1200 حالة إصابة جديدة بالفيروس أمس الثلاثاء، ويبلغ إجمالي حالات الاصابة بالفيروس أكثر من 130 ألف، في حين تجاوزت الوفيات 2000 حالة.