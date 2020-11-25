دبلوماسي إسرائيلي يهاجم منتقدي محمد رمضان ورافضي التطبيع (فيديو)

نشر حساب "إسرائيل بالعربية" التابع لوزارة الخارجية الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، مقطع فيديو لمدير إدارة مصر بالوزارة ليؤور بندور ردا على الهجوم الأخير الذي تعرض له الفنان المصري محمد رمضان بعد نشر صور له مع مشاهير إسرائيليين.

وكتب الحساب "هل الصورة المشتركة لمحمد رمضان والفنان الاسرائيلي تثير القلق أو الخوف لديكم؟ أنتوا خايفين من إيه؟ إحنا في سنة ٢٠٢٠. فوقوا. اصحوا. إيه النوم في العسل دا"؟.

وبلهجة مصرية خالصة قال ليؤور بندور "إحنا مش محبطين، لكننا بصرحة نستغرب، هي حاجة غريبة ومضحكة إن صورة بسيطة مع شخص إسرائيلي تسبب كل الهيصة والضجة الإعلامية دي".

وتساءل الدبلوماسي الإسرائيلي "لحد إمتى كل الناس دول اللي بيعارضوا أي علاقة مع إسرائيل هيفضلوا متمسكين بالشعارات دي بتاعتهم اللي مفيهاش فايدة؟ لغاية إمتى هيفضلوا متخندقين بأيديولوجياتهم بتاعت الخمسينات والستينات"؟

وبالتزامن مع عرض صور للتطبيع الإسرائيلي الإماراتي والبحريني الأخير قال "مش ملاحظين التغييرات الإيجابية اللي بتحصل؟ مش شايفين إن في لقاءات وحوار وتعاون؟ مش خلاص بقا، أنتم خايفين من إيه"؟

وأضاف "إحنا متفهمين تضامنكم كعرب مع القضية الفلسطينية بصراحة، لكن أنتم فاكرين إن انتقاد محمد رمضان اللي أتصور مع عومر آدم هيخدم الفلسطينيين؟ دا اللي هينقذ فلسطين"؟.

وتابع ساخرا "أنتم فاكرين لما ملاكم أو لاعب جودو مصري يرفض مصافحة نظيره الإسرائيلي، دا هيخليه يبقا بطل شعبي؟ فوقوا، إصحوا، إيه النوم في العسل دا"؟ في إشارة للفيلم المصري الشهير.

وأردف "إحنا في سنة 2020، وإسرائيل تعيش بسلام مع 4 دول عربية، وتقيم علاقات واتصالات مع أغلب الدول العربية، إحنا مش في سنة 1956، أنتوا بقيتوا أقوى من الأول".

وختم بقوله "بس إحنا مش قلقانين، إحنا عارفين إن في (هناك) ملايين من مصر والعالم العربي اللي تعبوا من الأسلوب القديم والكلام المستفز لكنهم قاعدين ساكتين وأسبابهم معاهم.. عارفين إنهم موجودين لأنهم بيبعثوا لنا رسائل تفرح القلب".

وكانت مواقع وصحف مصرية قد ذكرت إن محكمة في العاصمة القاهرة قررت بدء محاكمة الممثل محمد رمضان بتهمة "الإساءة للشعب المصري"، بعد نشر صور له مع شخصيات إسرائيلية شهيرة خلال وجوده في الإمارات.

وقرر الاتحاد العام للنقابات الفنية الاثنين تعليق عضوية الممثل في نقابة المهن التمثيلية، لحين التحقيق معه بحد أقصى في الأسبوع الأول من ديسمبر/كانون الأول لذات السبب.

وفور نشر الصور انطلقت حملة شعبية على مواقع التواصل ضد رمضان، وتصدرت عدة وسوم منها (#محمد رمضان صهيوني)، و(#قاطعوا محمد رمضان).

ورغم توقيع مصر وإسرائيل معاهدة للسلام عام 1979، لا تزال نقابات مهنية وقطاعات شعبية واسعة في مصر ترفض التطبيع مع إسرائيل بشكل قاطع.