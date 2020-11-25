بعد انتظار عامين لإجراء جراحة.. وفاة تلميذ تونسي خلال تحية العلم (فيديو)

تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي في تونس مع خبر وفاة تلميذ خلال تحية العلم الصباحية داخل مؤسسته التعليمية، خاصة وأن الطفل كان يعاني من انسداد في القلب، وانتظر عامين كاملين لإجراء عملية جراحية، وفق وسائل إعلام محلية.

وتوفي الطفل محمد عزيز عياد "10 سنوات"، الثلاثاء، خلال تحية العلم إثر سكتة قلبية بعد سنتين منذ أن تقرر خضوعه لعملية جراحية، وفي كل مرة تؤجل العملية لسبب أو لآخر.

في حين، نفى الناشط التربوي رضا الخضراوي خلال مداخلة هاتفية مع إحدى الإذاعات أن يكون الطفل قد خضع لعملية صمام في القلب في وقت سابق.

وتأسّف مدوّنون للحادثة مستنكرين مماطلة السلطات في الاهتمام بالطفل وعدم الالتفات إلى حالة عائلته المزرية.