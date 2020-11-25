تزامنا مع حملات المقاطعة.. دانون الفرنسية تسرح ألفي موظف

أعلنت شركة دانون الفرنسية عن تسريح ألفي موظف بسبب تراجع المبيعات على خلفية "جائحة كورونا" وتزامنا مع حملات مقاطعة المنتجات الفرنسية.

وبحسب بيان، نشرته الشركة عبر موقعها، فإن دانون ستلغي ما بين 400 إلى 500 وظيفة في فرنسا، إلى جانب اختفاء ربع الوظائف في المكتب الرئيسي بالعاصمة باريس.

كما أشار التقرير إلى إمكانية فقد الشركة (تُوظف نحو مئة ألف موظف حول العالم)، لعدد آخر من الوظائف في دول مختلفة، حيث ستغيّر الهيكل التنظيمي للشركة بشكل مختلف وفق مستجدات الوضع بعد كوفيد-19.

وتبحث الشركة خفض التكاليف السنوية من النفقات الإدارية والمشتريات، بمقدار مليار يورو بحلول عام 2023، وتتوقع أن تبلغ تكلفة الإجراءات نحو 1.4 مليار يورو.

وبلغ حجم المبيعات بين شهري يناير/كانون ثانٍ وسبتمبر/ أيلول الماضييْن، نحو 18 مليار يورو، أي أقل بنسبة 5.4 في المئة تقريبًا من الفترة نفسها للعام الماضي.

Le Covid-19 a redéfini nos modes de vie, de travail et de consommation. En tant qu'acteur de l'alimentation, le besoin de réinvention est plus que jamais d'actualité. Nous annonçons donc une nouvelle organisation qui donne la priorité au local : https://t.co/zfmtxUt0uf — Danone (@Danone) November 23, 2020

Notre organisation redonnera de l’autonomie à nos entités business locales, au plus près du terrain et des consommateurs. Les pays contribueront activement à la gestion globale de l'entreprise, avec des présidents de zone au sein du Comité Exécutif. — Danone (@Danone) November 23, 2020

Cette nouvelle organisation nous permettra de gagner en efficacité et en compétitivité. Nous renforcerons notre capacité à croître et à générer des économies récurrentes d'un montant d'un milliard d'euros d'ici à 2023. — Danone (@Danone) November 23, 2020

وتأتي تلك الإجراءات بالتزامن مع استمرار حملات مقاطعة فرنسا ومنتجاتها في عدد من الدول العربية والإسلامية، على خلفية التصريحات المسيئة التي أطلقها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

وكان ماكرون قد تبنى الدفاع عن رسومات كاريكاتيرية مسيئة للنبي محمد صلى الله عليه وسلم بدعوى حرية التعبير، ما أثار غضب العالم الإسلامي، ودفع إلى تدشين حملة مقاطعة للمنتجات الفرنسية.