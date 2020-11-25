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تزامنا مع حملات المقاطعة.. دانون الفرنسية تسرح ألفي موظف

شعار شركة دانون الفرنسية (ر ويترز)
شعار شركة دانون الفرنسية (ر ويترز)
24/11/2020

أعلنت شركة دانون الفرنسية عن تسريح ألفي موظف بسبب تراجع المبيعات على خلفية "جائحة كورونا" وتزامنا مع حملات مقاطعة المنتجات الفرنسية.

وبحسب بيان، نشرته الشركة عبر موقعها، فإن دانون ستلغي ما بين 400 إلى 500 وظيفة في فرنسا، إلى جانب اختفاء ربع الوظائف في المكتب الرئيسي بالعاصمة باريس.

كما أشار التقرير إلى إمكانية فقد الشركة (تُوظف نحو مئة ألف موظف حول العالم)، لعدد آخر من الوظائف في دول مختلفة، حيث ستغيّر الهيكل التنظيمي للشركة بشكل مختلف وفق مستجدات الوضع بعد كوفيد-19.

وتبحث الشركة خفض التكاليف السنوية من النفقات الإدارية والمشتريات، بمقدار مليار يورو بحلول عام 2023، وتتوقع أن تبلغ تكلفة الإجراءات نحو 1.4 مليار يورو.

وبلغ حجم المبيعات بين شهري يناير/كانون ثانٍ وسبتمبر/ أيلول الماضييْن، نحو 18 مليار يورو، أي أقل بنسبة 5.4 في المئة تقريبًا من الفترة نفسها للعام الماضي.

وتأتي تلك الإجراءات بالتزامن مع استمرار حملات مقاطعة فرنسا ومنتجاتها في عدد من الدول العربية والإسلامية، على خلفية التصريحات المسيئة التي أطلقها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

وكان ماكرون قد تبنى الدفاع عن رسومات كاريكاتيرية مسيئة للنبي محمد صلى الله عليه وسلم بدعوى حرية التعبير، ما أثار غضب العالم الإسلامي، ودفع إلى تدشين حملة مقاطعة للمنتجات الفرنسية.

المصدر : الجزيرة مباشر + خدمة سند + مواقع التواصل

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