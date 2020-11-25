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ترمب يعفو عن ديك رومي في آخر احتفال بعيد الشكر في البيت الأبيض (فيديو)

25/11/2020

نجا ديك رومي يحمل اسم "كورن" من مصير أسود كان محدقا به بعدما عفا عنه الرئيس الأمريكي دونالد ترمب عملا بالتقليد السنوي في البيت الأبيض قبل عيد الشكر الذي يحل هذا العام وسط تفشي جائحة كورونا.

وقال الملياردير الجمهوري إن "عيد الشكر يوم مميز للديوك الرومية" لكنه "لأكثريتها ليس يوما سعيدا".

وجاء كلامه خلال هذا الطقس السنوي في البيت الأبيض الذي يقوم به للمرة الأخيرة في ولايته بمناسبة العيد العائلي الذي يحل الخميس ويستهلك خلاله الأمريكيون على مائدة العشاء مع عائلاتهم 45  مليون ديك رومي سنويا.

ونال "كورن" هذا العفو بعدما تغلب على ديك رومي آخر بنتيجة تصويت على تويتر، لكن المنافس الخاسر "كوب" سينجو بريشه أيضا وفق التقليد.

وسيتم نقل الطائرين من المزرعة التي تربيا فيها في مدينة والكوت في أيوا، إلى رعاية جامعة ولاية أيوا حيث سيعيشان تقاعدا "طويلا وسعيدا للغاية".

ترمب يعفو عن الديك الرومي "كورن"

ملازمة البيوت

لكن السلطات الصحية دعت الأمريكيين هذا العام إلى ملازمة المنازل في ظل الارتفاع الكبير في الإصابات بكوفيد-19 في الولايات المتحدة حيث حصد الوباء أرواح ما يقرب من 260 ألف شخص.

وتعلّق الحكومة آمالا كبيرة على لقاحات عدة قد تنال سريعا الإذن الرسمي للبدء بحملات تلقيح على نطاق واسع في الولايات المتحدة.

وقال ترمب "نحن ممتنون بسبب اللقاحات والعلاجات التي ستنهي قريبا الجائحة" بعدما شكر أفراد الطواقم العلاجية والعاملين الاجتماعيين والعلماء على جهودهم.

وأضاف "من الرائع أن نعلم بأن اللقاحات آتية وهي ستصل على الأرجح اعتبارا من الأسبوع المقبل أو بعده بقليل" وذلك قبل منح "العفو الكامل" للديك الرومي "كورن" في حدائق البيت الأبيض.

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وأعلن ترمب أنّه لم يعد يعارض منح فريق الرئيس المنتخب جو بايدن التمويل الفيدرالي اللازم للبدء بعملية نقل السلطة.

وقال ترمب في تغريدة مساء الإثنين أنّه لم يعد يعارض منح فريق الرئيس المنتخب جو بايدن التمويل الفدرالي اللازم لبدء عملية نقل السلطة، في خطوة تقرّبه أكثر من الإقرار بهزيمته أمام المرشّح الديمقراطي وإن لم يعترف بذلك صراحة.

لكنّ الملياردير الجمهوري المتمسّك برفضه الإقرار بهزيمته في الانتخابات التي جرت في الثالث من نوفمبر/ تشرين الثاني شدّد على أنّ "قضيتنا مستمرّة بقوّة، وسوف نواصل القتال الصالح، وأعتقد أنّنا سننتصر!"

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات

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