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بينهم صلاح.. الفيفا يعلن أسماء المرشحين لجائزة الأفضل في 2020

محمد صلاح يحتفل برفقة أسرته بالبطولات التي حققها مع ناديه ليفربول (مواقع التواصل)
محمد صلاح يحتفل برفقة أسرته بالبطولات التي حققها مع ناديه ليفربول (مواقع التواصل)
25/11/2020

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) قائمة المرشحين لجائزة أفضل لاعب في 2020، والتي تضمنت 11 لاعبا بينهم المصري محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي.

وقاد صلاح فريقه ليفربول هذا العام للفوز بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز لأول مرة منذ 1990.

وضمت القائمة، بالإضافة إلى صلاح، 3 من زملائه في ليفربول هم: الهولندي فيرجيل فان دايك والسنغالي ساديو ماني والإسباني تياجو ألكانتارا الذي توّج بثلاثية تاريخية مع فريقه السابق بايرن ميونخ.

ويتصدر البولندي روبرتو ليفاندوفسكي، الفائز بالثلاثية مع بايرن ميونيخ، قائمة المرشحين هذا العام بعد تصدره قائمة الهدافين مع بايرن في دوري أبطال أوربا برصيد 15 هدفا وفي الدوري الألماني برصيد 34 هدفا.

وكان ليفاندوفسكي المرشح الأول لنيل جائزة الكرة الذهبية قبل إلغائها هذا العام لأول مرة في تاريخها الممتد على مدار 64 عاما بسبب فيروس كورونا المستجد.

ورغم ذلك لا يزال المهاجم البولندي يملك الفرصة لنيل جائزة الأفضل من الفيفا خلال حفل توزيع الجوائز، المقرر إقامته في 17 ديسمبر/ كانون الأول المقبل.

وضمت القائمة الثنائي الشهير البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس الإيطالي والأرجنتيني ليونيل ميسي نجم برشلونة، وهما ضيفان دائمان في هذه القائمة بالسنوات الأخيرة.

كما ضمت القائمة ثنائي باريس سان جيرمان الفرنسي، وصيف بطل أوربا، البرازيلي نيمار والفرنسي كيليان مبابي، إلى جانب كيفن دي بروين لاعب مانشستر سيتي، الفائز بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي الموسم الماضي، وسيرجيو راموس قائد ريال مدريد الذي كان من أهم أسباب التتويج بلقب الدوري الإسباني.

أما جائزة أفضل حارس مرمى فيتنافس عليها كل من: البرازيلي أليسون بيكر حارس مرمى ليفربول والبلجيكي تيبو كورتوا حارس مرمى ريال مدريد والكوستاريكي كيلور نافاس حارس باريس سان جيرمان والألماني مانويل نوير حارس مرمى البايرن والسلوفيني يان أوبلاك حارس أتلتيكو مدريد والألماني مارك آندريه تيرشتيغن حارس مرمى برشلونة.

وجاء الألماني هانز فليك مدرب بايرن بطل ألمانيا وأوربا على رأس المرشحين لجائزة أفضل مدرب في العام.

وسيتنافس فليك، الذي تولى قيادة بايرن في نوفمبر/ تشرين الثاني، على جائزة أفضل مدرب إلى جانب مواطنه يورغن كلوب مدرب ليفربول والأرجنتيني مارسيلو بيلسا مدرب ليدز يونايتد والفرنسي زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد والإسباني يولن لوبتيغي الفائز مع أشبيلية بالدوري الأوربي.

وفي المنافسة على جائزة أفضل لاعبة، يظهر اسم ويندي رينار قائدة ليون بطل فرنسا وأوربا وزميلتها السابقة لوسي برونز التي انتقلت إلى صفوف مانشستر سيتي.

وانضمت أيضا لقائمة المرشحات الهولندية فيفيان ميديما مهاجمة أرسنال إلى جانب سام كير بطلة الدوري الإنجليزي للسيدات مع تشيلسي.

وسيسمح للمشجعين بالمشاركة في التصويت على موقع الفيفا حتى التاسع من ديسمبر/ كانون الأول، وسيتم الإعلان عن المرشحين الثلاثة في كل جائزة بعدها بيومين.

وسبق أن أعلن الفيفا إلغاء جائزة الأفضل لموسم 2020، بسبب تداعيات جائحة كوفيد-19، قبل أن يتراجع عن قراره.

المصدر : وكالات

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