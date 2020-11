بعد 27 عاما.. الجيش الأذري يدخل منطقة كلبجار (فيديو)

أعلنت أذربيجان اليوم الأربعاء أنّ قواتها دخلت مقاطعة كلباجار المجاورة لإقليم كاراباخ الانفصالي، وهي ثاني مقاطعة من أصل ثلاث وافقت أرمينيا على سحب قواتها منها وتسليمها لباكو.

وقالت وزارة الدفاع إنّ "وحدات من الجيش الأذري دخلت مقاطعة كالباجار في 25 نوفمبر/ تشرين الثاني" بموجب الاتفاق الذي وقّعته في وقت سابق من الشهر نفسه أرمينيا وأذربيجان برعاية روسيا.

وينصّ الاتفاق خصوصاً على استعادة باكو السيطرة على ثلاث مقاطعات مجاورة لكاراباخ سيطر الانفصاليون الأرمن عليها طوال ثلاثة عقود واضطروا للانسحاب منها بعد هزيمتهم العسكرية في النزاع الأخير.

وأوضح بيان وزارة الدفاع أنّ الأعمال الهندسية اكتملت لضمان تحرّك الوحدات، مشيراً إلى أنّ "الطرق الجبلية الصعبة على طول مسار القوات تم نزع الألغام منها وتمّ تجهيزها للاستخدام".

Azərbaycan Ordusunun bölmələrinin Kəlbəcər rayonuna daxil olmasının yeni videogörüntüləri

____

Новые видеокадры вхождения подразделений Азербайджанской Армии в Кельбаджарский район

____

New video footage of the entry of the Azerbaijan Army Units to the Kalbajar region pic.twitter.com/9Hu5aKQ90K

— Azerbaijan MOD (@wwwmodgovaz) November 25, 2020