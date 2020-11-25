بايدن يتقدم خطوة رئيسية نحو توليه الرئاسة ويكشف أولويات أول 100 يوم

أفاد مصدر أمريكي بأن البيت الأبيض سمح بتقديم المعلومات المخصصة لرئيس الدولة، للرئيس المنتخب جو بايدن.

وسيتمكن بايدن من الوصول إلى أخر معلومات استطلاعية، بحسب ما نقلت وسائل إعلام أمريكية عن المصدر.

وأعلن مكتب مدير المخابرات الوطنية، الثلاثاء، أن بايدن سيتلقى قريبا التقارير المخابراتية اليومية للرئيس بعد أن وافق البيت الأبيض على ذلك التحرك، في خطوة رئيسية نحو تولي بايدن الرئاسة.

وذكر المكتب في بيان أنه "اتباعا للتوجيه القانوني لقانون الانتقال الرئاسي، سيقدم المكتب الدعم المطلوب للفريق الانتقالي".

وكانت إدارة الخدمات العامة الأمريكية، أخطرت بايدن، بفوزه بالانتخابات وبدء العملية الانتقالية، مساء الإثنين الماضي.

وقال الرئيس دونالد ترمب، إنه أعطى إميلي ميرفي رئيسة إدارة الخدمات العامة الضوء الأخضر للمضي قدما في تسليم السلطة لإدارة بايدن، رغم خططه لمواصلة إقامة دعاوى قضائية.

ويعني قرار البيت الأبيض أن بايدن سيتمكن من الاطلاع على أحدث معلومات أجهزة المخابرات بشأن تهديدات الأمن القومي الرئيسية في جميع أنحاء العالم.

وتعد التقارير اليومية التي تقدم إيجازا بأهم المعلومات المخابراتية، جزءا أساسيا لتسهيل عملية الانتقال الرئاسي.

ترمب قال إنه أعطى رئيسة إدارة الخدمات العامة الضوء الأخضر للمضي قدما في تسليم السلطة لإدارة بايدن

بومبيو يعلن بدء وزارته عمليات انتقال السلطة

هذا و وعد وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، الثلاثاء، بالتصرف وفقا لأحكام القانون خلال تسليم السلطة لإدارة الرئيس المنتخب.

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها بومبيو خلال مقابلة مع قناة فوكس نيوز قال خلالها "سنفعل كل ما يطلبه القانون"، دون أن يوضح معنى كلامه.

وأضاف الوزير موضحًا أن وزارة الخارجية "بدأت عملية الانتقال، بعد أن أقرت إدارة الخدمات العامة بفوز جو بايدن".

وفي السياق نفسه، سبق وأن أكدت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، في ساعة مبكرة من صباح الثلاثاء، بدء إجراءات الانتقال الفوري إلى إدارة الرئيس بايدن.

أولويات أول 100 يوم

وأكد بايدن أن أولوياته في أول 100 يوم برئاسته ستشمل إقرار تشريع لإصلاح نظام الهجرة الأمريكي والتراجع عن الأوامر التنفيذية التي أصدرها ترمب بشأن البيئة.

وأضاف بايدن أن قانون الهجرة سيشمل طريقا للحصول على الجنسية للمهاجرين الذين لا يمتلكون وثائق في البلاد.

كما قال إنه لا يخطط لاستخدام وزارة العدل الأمريكية "وسيلة" للإصرار على التحقيق مع ترمب.

وقدم بايدن الثلاثاء فريقه المستقبلي للأمن القومي للشعب، مسلطا الضوء على عقود من الخبرة التي اكتسبوها خلال عملهم في العمل العام.

وشدد بايدن على أن مرشحيه سيساعدون في إعادة الولايات المتحدة إلى موقعها قائدةً للعالم بعد سنوات من إدارة ترمب التي لم يكن من الممكن توقعها.

وإذا تم تأكيد التعيين من مجلس الشيوخ، فإن مرشحيه سيشملون أول لاتيني يقود وزارة الأمن الداخلي، وأول امرأة تتولى منصب مديرة المخابرات الوطنية.

وقال بايدن "لقد قلت منذ فترة طويلة إن أمريكا لا تقود فقط من خلال نموذج قوتنا، ولكن من خلال قوة نموذجنا، وأنا فخور بتقديم هذا الفريق الرائع الذي سيقود بالنموذج".

ووصف كلّ من أنتوني بلينكين، الذي اختاره بايدن وزيرا للخارجية وأليخاندرو مايوركاس، مرشح الإدارة المستقبلي لمنصب وزير الأمن الداخلي، كيف هربت أسرتهما من الأنظمة الشيوعية في أوربا وأمريكا اللاتينية واستقرتا في نهاية المطاف في الولايات المتحدة.

وكان من بين المتحدثين وزير الخارجية السابق جون كيري، الذي رشحه بايدن ليكون أول مبعوث رئاسي لشؤون المناخ.

وأشار كيري إلى أن الولايات المتحدة ستنضم مرة أخرى إلى اتفاقية باريس للمناخ في اليوم الأول بعد تولي بايدن منصبه، وستتخذ خطوات إضافية لمكافحة تغير المناخ على مدى السنوات الأربع المقبلة.

وقالت ليندا توماس غرينفيلد، مرشحة بايدن لمنصب سفيرة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة "أمريكا عادت والتعددية عادت والدبلوماسية عادت".