رضيع يسقط من الطابق الثالث عشر في الصين (فيديو)

نجا طفل صيني يبلغ عامين من موت محقق، بعد سقوطه من الطابق الثالث عشر، بفضل جاره الذي أمسك به من خلال فتحات شباك حديدي، حتى وصول رجال الدفاع المدني.

وبحسب وسائل إعلام محلية صينية، فقد ترك الطفل نائما في البيت لدقائق معدودة، لكنه استيقظ وتوجه من فوره إلى الشرفة حيث تسلق سورها، غير أنه سقط منها.

وكان الطفل في المنزل لوحده بمدينة هيفاي عاصمة إقليم أنهوي شرقي الصين، وبينما كان يحاول تسلق الشرفة سقط من ارتفاع يقترب من 40 متراً.

Neighbors and firefighters rescued a 2-year-old boy in Hefei City, China as he was falling off the 13th floor of a building https://t.co/qKGjvlGrav pic.twitter.com/rCZAhiG2tR — CBS News (@CBSNews) November 24, 2020

وقال رجال الإنقاذ إن الطفل هبط على قمة قفص حديدي قبل أن يمسكه رجل من أسرة تسكن في الطابق السفلي في الوقت المناسب على ارتفاع 120 قدماً فوق الأرض.

وكان الجار قد أنشأ سورا حديديا لحماية بيته من السرقة، وهو السور الذي نزل عليه الطفل عند سقوطه، حسبما أفادت صحيفة (ساوث تشاينا مورنينغ بوست) الصينية.

وعقب سقوط الطفل، نجح الجار في الإمساك بذراعي الطفل في حين اتصلت زوجته بالشرطة، وخلال وقت قصير وصلت قوات الدفاع المدني التي نجحت في تخليص الصغير بعد قطع ألواح الحديد.

This 2-year-old boy in China was saved from a fall out of a 13th-floor window by his quick-acting downstairs neighbours pic.twitter.com/ozgnaPU1km — SCMP News (@SCMPNews) November 25, 2020

ونشرت سلطات الإطفاء على مواقع التواصل الاجتماعي، لقطات فيديو لعملية الإنقاذ، ولدى وصول القوات، عمدت إلى ربط الطفل بأحزمة أمان كي لا يسقط، ثم قطعت بعض ألواح القفص الحديدي وأخرجت الطفل سالما.

واستخدم رجال الإنقاذ، كماشة وأدوات أخرى حديد خاصة لقص الأسلاك والأنابيب الفولاذية للنافذة المضادة للسرقة ونجحوا أخيرًا في حمل الصبي داخل المنزل.