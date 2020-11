رضيع يسقط من الطابق الثالث عشر في الصين (فيديو)

نجا طفل صيني يبلغ عامين من موت محقق، بعد سقوطه من الطابق الثالث عشر، بفضل جاره الذي أمسك به من خلال فتحات شباك حديدي، حتى وصول رجال الدفاع المدني.

وبحسب وسائل إعلام محلية صينية، فقد ترك الطفل نائما في البيت لدقائق معدودة، لكنه استيقظ وتوجه من فوره إلى الشرفة حيث تسلق سورها، غير أنه سقط منها.

وكان الطفل في المنزل لوحده بمدينة هيفاي عاصمة إقليم أنهوي شرقي الصين، وبينما كان يحاول تسلق الشرفة سقط من ارتفاع يقترب من 40 متراً.

Neighbors and firefighters rescued a 2-year-old boy in Hefei City, China as he was falling off the 13th floor of a building https://t.co/qKGjvlGrav pic.twitter.com/rCZAhiG2tR

— CBS News (@CBSNews) November 24, 2020