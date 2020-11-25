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رضيع يسقط من الطابق الثالث عشر في الصين (فيديو)

رضيع ينجو من الموت بعد سقوطه من الطابق ال13 (موافع التواصل)
رضيع ينجو من الموت بعد سقوطه من الطابق ال13 (موافع التواصل)
25/11/2020

نجا طفل صيني يبلغ عامين من موت محقق، بعد سقوطه من الطابق الثالث عشر، بفضل جاره الذي أمسك به من خلال فتحات شباك حديدي، حتى وصول رجال الدفاع المدني.

وبحسب وسائل إعلام محلية صينية، فقد ترك الطفل نائما في البيت لدقائق معدودة، لكنه استيقظ وتوجه من فوره إلى الشرفة حيث تسلق سورها، غير أنه سقط منها.

وكان الطفل في المنزل لوحده بمدينة هيفاي عاصمة إقليم أنهوي شرقي الصين، وبينما كان يحاول تسلق الشرفة سقط من ارتفاع يقترب من 40 متراً.

وقال رجال الإنقاذ إن الطفل هبط على قمة قفص حديدي قبل أن يمسكه رجل من أسرة تسكن في الطابق السفلي في الوقت المناسب على ارتفاع 120 قدماً فوق الأرض.

وكان الجار قد أنشأ سورا حديديا لحماية بيته من السرقة، وهو السور الذي نزل عليه الطفل عند سقوطه، حسبما أفادت صحيفة (ساوث تشاينا مورنينغ بوست) الصينية.

وعقب سقوط الطفل، نجح الجار في الإمساك بذراعي الطفل في حين اتصلت زوجته بالشرطة، وخلال وقت قصير وصلت قوات الدفاع المدني التي نجحت في تخليص الصغير بعد قطع ألواح الحديد.

ونشرت سلطات الإطفاء على مواقع التواصل الاجتماعي، لقطات فيديو لعملية الإنقاذ، ولدى وصول القوات، عمدت إلى ربط الطفل بأحزمة أمان كي لا يسقط، ثم قطعت بعض ألواح القفص الحديدي وأخرجت الطفل سالما.

واستخدم رجال الإنقاذ، كماشة وأدوات أخرى حديد خاصة لقص الأسلاك والأنابيب الفولاذية للنافذة المضادة للسرقة ونجحوا أخيرًا في حمل الصبي داخل المنزل.

المصدر : الجزيرة مباشر + وسائل إعلام

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