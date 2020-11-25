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إصابة ستة لاعبين بالأهلي والزمالك بكورونا قبل النهائي الأفريقي

الأهلي والزمالك في عرس أفريقي بعد تأهلهما للنهائي (غيتي - أرشيفية)
الأهلي والزمالك في عرس أفريقي بعد تأهلهما للنهائي (غيتي - أرشيفية)
25/11/2020

أعلن الدكتور محمد سلطان، رئيس اللجنة الطبية بالاتحاد المصري لكرة القدم، عن نتائج فحوص فيروس كورونا المستجد (المسبّب لمرض كوفيد-19)، التي أجريت لأعضاء فريقي الأهلي والزمالك قبل مواجهتهما في نهائي دوري أبطال أفريقيا، بعد غد الجمعة.

وذكر الاتحاد في بيان رسمي له عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، الأربعاء، أن النتائج أوضحت إصابة ستة لاعبين من الفريقين بفيروس كورونا.

 

 

وتعرض كل من المالي أليو ديانح وصالح جمعة ووليد سليمان لاعبو الأهلي للإصابة بكورونا، فيما جاءت عينات ثلاثي الزمالك عبد الله جمعة ومحمود حمدي الونش ويوسف أوباما إيجابية.

ويلتقي الأهلي والزمالك، مساء الجمعة، في نهائي دوري أبطال أفريقيا باستاد القاهرة.

وكان الأهلي قد تأهل للمباراة النهائية، بعد فوزه على الوداد البيضاوي المغربي بنتيجة 5-1 بمجموع مباراتي الذهاب والإياب، فيما تغلب الزمالك على الرجاء المغربي بنتيجة 4-1 في مجموع اللقاءين.

المصدر : الألمانية + الجزيرة مباشر

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