العثور على مسلّة معدنية غامضة في قلب الصحراء الأمريكية (فيديو)

عثر على "مسلّة معدنية" غامضة في صحراء غرب الولايات المتحدة، مما أطلق العنان لمخيّلة هواة الأجسام الطائرة المجهولة ومحبّي أفلام المخرج ستانلي كوبريك حول العالم.

واكتشف مسؤولون محليون كانوا يستطلعون المنطقة لتعداد أنواع حيوانات الضأن، بدهشة كبيرة هذه الكتلة اللامعة المثلّثة الشكل التي يتخطّى علوّها 3,5 أمتار في جنوب ولاية يوتا.

وعاين الموظّفون في إدارة الأمن العام في يوتا هذه "المسلّة المعدنية غير أنهم لم يجدوا "أي دليل واضح يدلّ على من يمكن أن يكون قد وضعها هنا".

وذكّرت إدارة الأمن العام في بيان أنه "يحظر وضع منشآت أو تحف فنية من دون إذن في الأراضي التابعة للحكومة الفدرالية، بغضّ النظر عن الكوكب الذي تأتي منه".

وسرعان ما انتشر الخبر على الإنترنت، ولفت الكثير من روّاد الشبكة إلى أوجه الشبه مع المسلّات الغريبة من خارج كوكبنا في فيلم ستانلي كوبريك "2001، أوديسا الفضاء".

'Who Does This Kind of Stuff?' Mystery Metal Monolith Discovered in Utah Desert. via @Storyful pic.twitter.com/LNNUccFORQ

ورأى فيها آخرون "رمز أمل" في وجه تحدّيات العام 2020.. وكتب أحد مستخدمي "إنستغرام" أنه "زرّ لإعادة التشغيل" وقال آخر ممازحا "يمكننا أن نقرأ عن قرب لقاحات ضدّ كوفيد-19 في الداخل".

وامتنعت السلطات عن تحديد موقع هذه المسلّة، تفاديا لتوافد حشود من الفضوليين، غير أن التحليلات سرت على الإنترنت لمعرفة الموقع بالاستناد إلى التشكّلات الجيولوجية المجاورة.

A mysterious metal monolith was found in a remote part of Utah. Um, so who put it there? https://t.co/sGpzBNJF3e

ولفت البعض إلى أوجه الشبه مع أعمال النحّات الأمريكي الرائد جون ماكراكين الذي كان يقيم في ولاية نيو مكسيكو المجاورة وتوفّي سنة 2011.

A mysterious metal monolith was discovered in Red Rock, Utah. It was spotted from the air by a passing helicopter crew out on a routine wildlife mission. It's unknown who put it there but it's a pretty cool art installation👌 pic.twitter.com/NE5o0h3QqT

— Dave Todd🃏 (@DrMan_Hat_Tan) November 24, 2020