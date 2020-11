نيويورك تايمز: الشرطة الفرنسية وصمت أطفال مسلمين بأنهم "مؤيدون للإرهاب"

كتبت صحيفة (النيويورك تايمز) الأمريكية، عن معاملة الشرطة الفرنسية لأربعة أطفال فرنسيين مسلمين باعتبارهم "إرهابيين" بسبب إعرابهم لمعلمين في المدرسة عن رفضهم الرسوم المسيئة للنبي محمد.

ولفتت الصحيفة الأمريكية إلى أن عمليات "مكافحة المتطرفين" التي أعلنت عنها فرنسا، وصلت حتى إلى الفصول المدرسية، حيث إن الشرطة استجوبت ما لا يقل عن 14 تلميذا.

وأشارت إلى تعرض فرنسا لانتقادات في الداخل والخارج بسبب أفعالها وتصريحاتها التي تخاطر بخلط مسلمي فرنسا العاديين بأشخاص متهمين بالتطرف.

As France grapples with new Islamist attacks, the arrest of children as young as 10 on charges of "defending terrorism" is again raising questions over the government's response. https://t.co/QVmT5RjuZ2

