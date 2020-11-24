البث الحي
الأخبار

"نجاح لكل فلسطيني".. عائلة فلسطينية سعيدة بتعيين ابنتها ضمن طاقم بايدن للبيت الأبيض

الأمريكية من أصول فلسطينية ريما دودين (موافع التواصل)
الأمريكية من أصول فلسطينية ريما دودين (موافع التواصل)
24/11/2020

أعربت عائلة فلسطينية عن سعادتها بتعيين ابنتها ضمن الطاقم الجديد للبيت الأبيض، بعد فوز جو بايدن في الانتخابات.

وكشفت التعيينات الجديدة في إدارة الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، عن أن الفلسطينية "ريما دودين" ضمن الموظفين بطاقمه الجديد في البيت الأبيض.

وعين بايدن، دودين، في منصب نائب مدير مكتب البيت الأبيض للشؤون التشريعية.

وتعود أصول دودين لبلدة دورا، بمحافظة الخليل جنوبي الضفة الغربية المحتلة.

وولدت دودين لأبوين من المهاجرين الفلسطينيين للولايات المتحدة في ستينيات القرن الماضي.

وقال أحمد دودين (عم ريما)، القاطن في بلدة دورا، لوكالة الأناضول "نحن سعداء بهذا التعيين، نبارك لها ولأنفسنا، هذا نجاح لكل فلسطيني".

وأشار إلى أنها ولدت في الولايات المتحدة، غير أنها زارت بلدتها (دورا) عدة مرات، كان آخرها قبل نحو أربع سنوات.

وأضاف "نأمل أن يكون هذا المنصب خيرا لها ولبلدها الأم".

واحتفلت العائلة بتعين ابنتها، وقال العم عن دودين "هي بنت فلسطين وأصولها فلسطينية، ولدت في الولايات المتحدة وحققت النجاح".

وعملت دودين في العديد من المناصب المتعلقة بالحزب الديمقراطي، كان آخرها عملها متطوعة في فريق بايدن، وشغلت أيضا منصب نائب السيناتور الديمقراطي بمجلس الشيوخ، ريتشارد دوربين.

وريما دودين خرّيجة جامعتيّ كاليفورنيا في بيركلي، وإلينوي في أوربانا شامبين، وزميلة في "مركز ترومان للأمن القومي"، و"مجلس القادة الجدد"، وعضو سابق في "مجلس العلاقات الخارجية"، وعضو في جمعية "جينكينز هيل" المعنية بدعم النساء في السياسة.

المصدر : الأناضول + الجزيرة مباشر

حول هذه القصة

المزيد من الأخبار

الرئيس الأذربيجاني يقود مدرعة ويرفع العلم في المناطق المحررة (فيديو)

علييف وزوجته داخل المسجد (فيسبوك)

القضاء اللبناني يصدر قراره بشأن زوج نانسي عجرم المتهم بالقتل

المغنية اللبنانية نانسي عجرم وزوجها فادي الهاشم

دار الإفتاء المصرية: ارتداء الكمامات الواقية من كورونا واجب شرعا

سيدة في أحد شوارع العاصمة المصرية القاهرة-21 نوفمبر (رويترز)

روسيا: فاعلية لقاحنا ضد كورونا تتجاوز 95%

اللقاح الروسي ضد فيروس كورونا (غيتي)
الأكثر قراءة

الجيش الألماني: الأتراك أجبرونا على التخلي عن تفتيش سفينة في طريقها لليبيا

طاقم الفرقاطة الألمانية صعدوا إلى السفينة التي كانت تبعد 160 ميلا بحريا عن ميناء بنغازي

مجلس الإمارات للإفتاء: الإخوان المسلمون "منظمة إرهابية".. ونشطاء يعلقون

اجتماع مجلس الامارات للإفتاء الشرعي الإثنين عبر الاتصال المرئي (وكالة أنباء الإمارات)

رئيس الوزراء الإيطالي يوجه إنذارا أخيرا للسيسي (فيديو)

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي (رويترز ـ أرشيف)

فرنسا ترد على "تصريحات التهدئة" من أردوغان.. ماذا قالت؟

وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان (رويترز)