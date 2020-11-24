"نجاح لكل فلسطيني".. عائلة فلسطينية سعيدة بتعيين ابنتها ضمن طاقم بايدن للبيت الأبيض

أعربت عائلة فلسطينية عن سعادتها بتعيين ابنتها ضمن الطاقم الجديد للبيت الأبيض، بعد فوز جو بايدن في الانتخابات.

وكشفت التعيينات الجديدة في إدارة الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، عن أن الفلسطينية "ريما دودين" ضمن الموظفين بطاقمه الجديد في البيت الأبيض.

وعين بايدن، دودين، في منصب نائب مدير مكتب البيت الأبيض للشؤون التشريعية.

وتعود أصول دودين لبلدة دورا، بمحافظة الخليل جنوبي الضفة الغربية المحتلة.

وولدت دودين لأبوين من المهاجرين الفلسطينيين للولايات المتحدة في ستينيات القرن الماضي.

وقال أحمد دودين (عم ريما)، القاطن في بلدة دورا، لوكالة الأناضول "نحن سعداء بهذا التعيين، نبارك لها ولأنفسنا، هذا نجاح لكل فلسطيني".

وأشار إلى أنها ولدت في الولايات المتحدة، غير أنها زارت بلدتها (دورا) عدة مرات، كان آخرها قبل نحو أربع سنوات.

وأضاف "نأمل أن يكون هذا المنصب خيرا لها ولبلدها الأم".

واحتفلت العائلة بتعين ابنتها، وقال العم عن دودين "هي بنت فلسطين وأصولها فلسطينية، ولدت في الولايات المتحدة وحققت النجاح".

وعملت دودين في العديد من المناصب المتعلقة بالحزب الديمقراطي، كان آخرها عملها متطوعة في فريق بايدن، وشغلت أيضا منصب نائب السيناتور الديمقراطي بمجلس الشيوخ، ريتشارد دوربين.

وريما دودين خرّيجة جامعتيّ كاليفورنيا في بيركلي، وإلينوي في أوربانا شامبين، وزميلة في "مركز ترومان للأمن القومي"، و"مجلس القادة الجدد"، وعضو سابق في "مجلس العلاقات الخارجية"، وعضو في جمعية "جينكينز هيل" المعنية بدعم النساء في السياسة.