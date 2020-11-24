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مسن يخفي جثة والدته أعواماً ليستمر في تقاضي معاشها

عناصر من الشرطة السلوفينية (رويترز ـ أرشيف)
عناصر من الشرطة السلوفينية (رويترز ـ أرشيف)
24/11/2020

أوقفت السلطات السلوفينية مواطناً في السابعة والستين من عمره لإخفائه جثة والدته أعواماً مدعياً أنها لا تزال على قيد الحياة بهدف الاستمرار في تقاضي راتبها التقاعدي (المعاش) على ما أفادت الشرطة ووسائل الإعلام الإثنين.

ويقف أقارب لهذه المرأة التي كانت لتبلغ السابعة والتسعين لو كانت على قيد الحياة، وراء تنبيه المحققين إلى الأمر، مؤكدين أن رؤيتها أو زيارتها كانتا متعذرتين عليهم رغم طلباتهم المتكررة.

وقال الناطق الرسمي باسم الشرطة توماز تومازيفيتش في تصريح للتلفزيون الرسمي إن "الشرطة عثرت على جثة المرأة داخل شقة في ليوبليانا" موضحة أن "وفاتها حصلت على ما يبدو قبل سنوات عدة".

ولم يتسن حتى الآن تحديد سبب وفاتها ولا تاريخها الدقيق، ولكن يُعتَقَد أنها تعود إلى ست سنوات وفقاً لموقع "24أور" الخاص، بينما أفادت إحدى المحطات التلفزيونية بأن أحداً لم يشاهَدها حيّة منذ 2011.
ويُشتبه في أن نجل الضحية كذب على أقاربها، زاعماً أنها لا ترغب في رؤيتهم، بحسب ما أوردت تقارير صحفية.

وواظب نجلها خلال كل هذه الفترة على تقليد توقيعها لكي يواصل تحصيل مخصصاتها التقاعدية.

المصدر : الجزيرة مباشر + الفرنسية
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