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محمد صلاح ينشر أول صورة له بعد تعافيه من كورونا

اللاعب المصري ونجم ليفربول الإنجليزي محمد صلاح (موافع التواصل)
اللاعب المصري ونجم ليفربول الإنجليزي محمد صلاح (موافع التواصل)
24/11/2020

نشر اللاعب المصري محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي، أول صور وتعليق له بعد إعلان شفائه من فيروس كورونا المستجد.

ووجه صلاح الشكر إلى الاتحاد المصري لكرة القدم في صورة نشرها عبر تطبيق انستغرام أمس الإثنين، بعد تكريمه قبل عدة أيام من قبل الاتحاد، معلقا عليها "يشرفني حصولي على هذه الجائزة، وأشكر الجميع على دعمهم المستمر".

كما نشر النجم المصري على قصصه اليومية عبر انستغرام، صورة له وهو يتدرب من داخل إحدى الصالات الرياضية، استعدادا للمشاركة في مباراة فريقه الإنجليزي المقبلة أمام أتالانتا في دوري أبطال أوربا غدا الأربعاء.

وكان يورغن كلوب، مدرب ليفربول، أكد في تصريحات صحفية بأن صلاح يستطيع العودة للمشاركة في التدريب بعدما جاءت نتيجة اختبار كوفيد-19 سلبية.

أول صورة لمحمد صلاح بعد تعافيه من كورونا (موافع التواصل)

وكان صلاح قد أصيب بفيروس كورونا خلال وجوده مع المنتخب المصري في فترة التوقف الدولي الأسبوع الماضي، وغاب عن فوز ليفربول بثلاثة أهداف مقابل لا شيء على ليستر سيتي في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم يوم الأحد.

وكان الاتحاد المصري لكرة القدم قد أعلن في بيان منه عن إصابة محمد صلاح بفيروس كورونا، في 13 من نوفمبر/ تشرين الجاري، وذلك قبل يوم من مباراة المنتخب المصري ضد توغو في تصفيات أمم أفريقيا.

وأوضح أن نجم نادي ليفربول الإنجليزي آنذاك أنه لم تظهر عليه أي أعراض للمرض.

المصدر : الجزيرة مباشر + خدمة سند

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