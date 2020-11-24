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مجلس الإمارات للإفتاء: الإخوان المسلمون "منظمة إرهابية".. ونشطاء يعلقون

اجتماع مجلس الامارات للإفتاء الشرعي الإثنين عبر الاتصال المرئي (وكالة أنباء الإمارات)
اجتماع مجلس الامارات للإفتاء الشرعي الإثنين عبر الاتصال المرئي (وكالة أنباء الإمارات)
24/11/2020

اعتبر "مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي" جماعة الإخوان المسلمين "تنظيما إرهابيا"، مؤكدا أن كل مجموعة أو تنظيم يسعى للفتنة أو يمارس العنف أو يحرّض عليه هو "تنظيم إرهابي" مهما كان اسمه أو دعواه.

وأعلن المجلس خلال اجتماع الإثنين، برئاسة الشيخ عبد الله بن بيّه، "تأييده الكامل" للبيان الصادر عن هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية، والذي يؤكد ما سبق أن صدر عن حكومتي الإمارات والسعودية، من اعتبار جماعة الإخوان "تنظيما إرهابيا".

وأضاف "وذلك لما عرف عن هذه الجماعة من منازعة لولاة الأمور وشق عصا الطاعة وما خرج من عباءتها من جماعات التطرف والعنف"، وفق ما ذكرت وكالة أنباء الإمارات.

وتفاعل نشطاء مع تأييد مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي بشكل كامل البيان الصادر عن هيئة كبار العلماء في السعودية، والذي يؤكد اعتبار الإخوان تنظيما إرهابيا.

وعلق الكاتب الموريتاني محمد المختار الشنقيطي قائلا "قال لي بن بيّه مرة متباهيا على هامش مؤتمر بموريتانيا (لقد بحث الأمريكان في سجل حياتي فلم يستطيعوا أن يجدوا ما يسوؤهم. فهم إذا وجدوا عليك شيئا يمسكونه عليك طيلة حياتك ولا يتركونك أبدا)! فأيقنتُ أن الأمريكان وأولاد زايد أشدُّ رهبةً في صدره من الله وأن دِينه عليه رخيص".

وقال الصحفي والباحث محمد المختار خليل إن "ترمب وفي لعملائه فيما يتعلق بالإضرار بقضايا العرب والمسلمين"

وقال الكاتب السعودي أحمد بن راشد بن سعيد قائلا "ما نراه من مسارعات إلى شيطنة أهل الحق، وتجميل أهل الباطل، إرهاصات لنهاية العلو الكبير للغاصبين، ولانبلاج فجر جديد للمؤمنين".

وقال الباحث فهد الغفيلي "مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي (الإخوان منظمة إرهـ.ـابية) هؤلاء لا يحلون ولا يربطون، لا يتبعهم أحد ولا يستمع لهم أحد، هم أذيال للحكام فقط لا أكثر "!

وتساءل حساب "تركي الشلهوب" الساخر "هل يستطيع هؤلاء الذين يسمون أنفسهم "علماء أن ينتقدوا التطبيع السياسي والاقتصادي والشعبي مع من يحتل المسجد الأقصى ويتعدى على حرمات الله"؟

المصدر : الجزيرة مباشر + خدمة سند

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