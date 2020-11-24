مجلس الإمارات للإفتاء: الإخوان المسلمون "منظمة إرهابية".. ونشطاء يعلقون

اعتبر "مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي" جماعة الإخوان المسلمين "تنظيما إرهابيا"، مؤكدا أن كل مجموعة أو تنظيم يسعى للفتنة أو يمارس العنف أو يحرّض عليه هو "تنظيم إرهابي" مهما كان اسمه أو دعواه.

وأعلن المجلس خلال اجتماع الإثنين، برئاسة الشيخ عبد الله بن بيّه، "تأييده الكامل" للبيان الصادر عن هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية، والذي يؤكد ما سبق أن صدر عن حكومتي الإمارات والسعودية، من اعتبار جماعة الإخوان "تنظيما إرهابيا".

"مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي" يؤكد تجريم تنظيم "الإخوان" واعتباره منظمة إرهابية#وام

للتفاصيل: https://t.co/PpMML6BKZZ pic.twitter.com/2OBIIxQQQ0 — وكالة أنباء الإمارات (@wamnews) November 23, 2020

وأضاف "وذلك لما عرف عن هذه الجماعة من منازعة لولاة الأمور وشق عصا الطاعة وما خرج من عباءتها من جماعات التطرف والعنف"، وفق ما ذكرت وكالة أنباء الإمارات.

وتفاعل نشطاء مع تأييد مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي بشكل كامل البيان الصادر عن هيئة كبار العلماء في السعودية، والذي يؤكد اعتبار الإخوان تنظيما إرهابيا.

قال لي #بن_بيّه مرة متباهيا على هامش مؤتمر بموريتانيا: "لقد بحث الأميركان في سجل حياتي فلم يستطيعوا أن يجدوا ما يسوؤهم. فهم إذا وجدوا عليك شيئا يمسكونه عليك طيلة حياتك ولا يتركونك أبدا"! فأيقنتُ أن الأميركان وأولاد زايد أشدُّ رهبةً في صدره من الله وأن دِينه عليه رخيص#عمائم_السوء pic.twitter.com/CCmPUS9VIS — محمد المختار الشنقيطي (@mshinqiti) November 23, 2020

وعلق الكاتب الموريتاني محمد المختار الشنقيطي قائلا "قال لي بن بيّه مرة متباهيا على هامش مؤتمر بموريتانيا (لقد بحث الأمريكان في سجل حياتي فلم يستطيعوا أن يجدوا ما يسوؤهم. فهم إذا وجدوا عليك شيئا يمسكونه عليك طيلة حياتك ولا يتركونك أبدا)! فأيقنتُ أن الأمريكان وأولاد زايد أشدُّ رهبةً في صدره من الله وأن دِينه عليه رخيص".

وقال الصحفي والباحث محمد المختار خليل إن "ترمب وفي لعملائه فيما يتعلق بالإضرار بقضايا العرب والمسلمين"

وقال الكاتب السعودي أحمد بن راشد بن سعيد قائلا "ما نراه من مسارعات إلى شيطنة أهل الحق، وتجميل أهل الباطل، إرهاصات لنهاية العلو الكبير للغاصبين، ولانبلاج فجر جديد للمؤمنين".

ترمب وفي لعملائه فيما يتعلق بالإضرار بقضايا العرب والمسلمين.

"الخطوتان الاماراتية والسعودية تأتي وسط توقعات بأن تدرج ادارة ترمب خلال الاسابيع المقبلة افرعاً في التنظيم على لائحة الارهاب قبل ترك البيت الأبيض" https://t.co/idMcFmFGQT — محمد المختار الخليل (@Mohdelmoctar) November 23, 2020

وقال الباحث فهد الغفيلي "مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي (الإخوان منظمة إرهـ.ـابية) هؤلاء لا يحلون ولا يربطون، لا يتبعهم أحد ولا يستمع لهم أحد، هم أذيال للحكام فقط لا أكثر "!

وتساءل حساب "تركي الشلهوب" الساخر "هل يستطيع هؤلاء الذين يسمون أنفسهم "علماء أن ينتقدوا التطبيع السياسي والاقتصادي والشعبي مع من يحتل المسجد الأقصى ويتعدى على حرمات الله"؟

مجلس #الإمارات للإفتاء الشرعي : "الإخوان منظمة إرهـ.ـابية" هؤلاء لا "يحلون ولا يربطون" لا يتبعهم أحد ولا يستمع لهم أحد، هم أذيال للحكام فقط لا أكثر ! — فهد الغفيلي (@fahadlghofaili) November 23, 2020

ما نراه من مسارعات إلى شيطنة أهل الحق، وتجميل أهل الباطل، إرهاصات لنهاية العلو الكبير للغاصبين، ولانبلاج فجر جديد للمؤمنين.

في هذه اللحظة تُبتلى الأمة لتنفيَ خَبَثَها، وليعلمَ الله الصادقين منها والكاذبين.#عبدالله_بن_بيَّه#مجلس_الإمارات_للإفتاء_الشرعي #أبق_الأمل_حيا pic.twitter.com/L6XiiJHbzs — أحمد بن راشد بن سعيّد (@LoveLiberty_2) November 23, 2020