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متحمسون "لجلب ثمار السلام".. نتنياهو: سأزور البحرين قريبا

تطبيع العلاقات بين إسرائيل وكل من البحرين والإمارات (رويترز)
تطبيع العلاقات بين إسرائيل وكل من البحرين والإمارات (رويترز)
24/11/2020

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم الثلاثاء إنه سيزور البحرين "قريبا" بناء على دعوة ولي العهد سلمان آل خليفة.

وحذت البحرين حذو الإمارات بتطبيع العلاقات مع إسرائيل باتفاق أُبرم بوساطة أمريكية ويمثل اصطفافا استراتيجيا في الشرق الأوسط في مواجهة إيران.

لكن هذا التحول أغضب الفلسطينيين الذين يطالبون بدولة مستقلة قبل أي تقارب بين دول المنطقة وإسرائيل، واعتبرت هذه الاتفاقات خيانة للقضية الفلسطينية.

وقال نتنياهو في بيان عن اتصال هاتفي أجراه مع ولي العهد البحريني "كلانا متحمس لجني ثمار السلام لشعبينا وبلدينا في مثل هذا الوقت القصير.. لذلك دعاني للقيام بزيارة رسمية قريبا إلى البحرين ويسرني أن أفعل ذلك".

وزار أول وفد بحريني برئاسة وزير الخارجية البحريني عبد اللطيف الزياني، إسرائيل يوم الأربعاء الماضي.

وذكر مسؤول إسرائيلي ووسائل إعلام محلية يوم الاثنين أن نتنياهو زار السعودية سرا يوم الأحد لإجراء محادثات مع ولي العهد محمد بن سلمان ووزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو بما قد تكون أول زيارة لزعيم إسرائيلي إلى المملكة يجري تأكيدها علنا.

ونفى وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان آل سعود، إجراء مثل هذه المحادثات، في وقت لم يؤكد نتنياهو أو ينفي هذه الأنباء.

اتفاقات تطبيع العلاقات

وتوسطت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب منذ سبتمبر/أيلول الماضي في اتفاقات لتطبيع العلاقات بين إسرائيل وكل من البحرين والإمارات والسودان، وزار وفد إسرائيلي السودان أمس الاثنين.

وعلى الرغم من تصريح مسؤولين بالبيت الأبيض بأن بلدانا أخرى تدرس تطبيع العلاقات مع إسرائيل فمن غير المرجح حدوث المزيد من التطورات في هذا الشأن قبيل تولي الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن منصبه في 20 يناير كانون الثاني وإعلان سياسة إدارته تجاه إيران.

المصدر : رويترز

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